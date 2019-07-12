Астролог назвал самые разумные знаки Зодиака

12 июля 2019, 06:31

По словам Росса, пытаясь разобраться в поступках отдельных знаков Зодиака, нужно помнить, что рациональности и логики там нет.

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Астролог рассказал, какие знаки Зодиака руководствуются разумом, а какие – чувствами / LiveJournal

Одни знаки Зодиака в своей жизни больше руководствуются разумом и логикой, другие – чувствами и эмоциями. Хотя, конечно, такое деление весьма условно – все зависит от каждого конкретного человека. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, какие знаки Зодиака являются наиболее умными и рациональными.

"В первую очередь, это знаки Зодиака стихии Земли и Воздуха. Среди них самый рациональный, на первом месте – Козероги. Они очень любят планировать все на годы вперед, им характерна рассудительность. Очень ценят опыт", - отметил астролог.

По его словам, на втором месте – Девы. Это очень практичный и рассудительный знак Зодиака.

На третьем месте – Весы, отметил Росс.

Читайте такжеСамое слабое звено: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака июля"Люди, рожденные под знаком Весов, всегда обаятельные и кажутся очень чувствительными, но, например, брак довольно часто они заключают по расчету, по расчету они общаются и с друзьями. Эти три знака – самые рациональные, сообразительные и склонные все продумывать наперед", - объяснил он.

Если говорить о самых иррациональных знаках Зодиака, то, по словам астролога, на первом месте – Рыбы.

"Они всегда витают в облаках. Пытаясь разобраться в действиях Рыб, помните, что там и близко нет никакой рациональности и логики. Они живут в своем "изумрудном городе", в "розовых мечтах", в своем выдуманном мире. Рыбы очень чувствительны", - сказал он.

Второе место – Раки. Представители этого знака, как и Рыбы – очень эмоциональны. Раки часто пятятся назад, руководствуясь ощущениями и эмоциями. Они – иррациональны, живут чувствами, отмечает эксперт.

И замыкают тройку Водолеи.

"Водолеи, как и Рыбы, склонны жить в мире фантазий. Очень увлекается предсказаниями, прогнозированием, мистикой. Это – самый "небесный" знак Зодиака, оторванный от реальной жизни. Небеса связаны именно с Водолеями", - резюмировал он.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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