"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет

29 августа 2019, 06:32

По словам Росса, для торжественного заседания парламента был избран самый худший из возможных дней.

Рада
Астролог прогнозирует, что новая Рада сумеет провести глобальные реформы, но вряд ли сможет просуществовать пять лет / УНИАН

Для начала работы Верховной Рады XIX созыва – торжественного открытия и проведения первого заседания – избрали наихудший день, с астрологической точки зрения, который только можно себе представить, что не сулит новому парламенту долгой и счастливой жизни. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Во-первых, 29 августа будет убывающая Луна, ее вообще на небе не будет видно. Открытие чего-либо или знаковое событие, происходящее на "полном ущербе" Луны, то есть в последний день убывающей Луны, не будет иметь успеха. Потому ничего на убывающей Луне обычно не начинают", - отметил он.

Во-вторых, по данным астролога, Луна не будет делать ни одного явного аспекта в этот день ни к одной планете.

"Потому, с одной стороны, будет некорректным говорить, что в день торжественного открытия Рады Луна будет без курса, но с другой – мы не можем также и сказать, что Луна будет оказывать на дальнейшую судьбу нового парламента сколь-нибудь положительное влияние. В-третьих, будет жесткий тау-квадрат планет к планете власти – Юпитеру", - заявил эксперт.

Учитывая все эти факторы, вывод один: хуже дня не придумаешь для первого заседания парламента, который хочет благополучно проработать все пять лет, на которые избирается Рада.

"Кроме того, в этот день Марс будет в таком сочетании с Солнцем, что сулит неизбежные конфликты и противоречия в новой Верховной Раде. В этом плане есть риск и для фракции Слуга народа, которая не будет монолитной и на цикле Марса легко может расколоться на разные группы", - сказал астролог.

Он объяснил, что цикл Марса – два года, именно такой срок астролог отводит новой Раде.

"Потому вполне вероятным выглядит сценарий, не предусматривающий того, что новоизбранный парламент проживет пять лет, и нас ждут досрочные парламентские выборы через два года. К тому же, Марс указывает на жесткие противостояния в Раде между депутатами и очень острые конфликтные ситуации. Также, возможно, что какие-то решения парламента выведут людей с акциями протеста под стены Верховной Рады", - добавил Росс.

В то же время астролог отмечает, что способность проводить реальные реформы – это большой позитивный момент новой Рады.

"Единственное, что радует в расположении звезд в этот день – позитивный тригон Урана к Солнцу и Марсу. Это указывает на то, что нынешняя ВРУ будет принимать правильные решения, необходимые для глобальных изменений и преобразований в нашей стране, на которые не сподобилась ни одна предыдущая власть", - заявил эксперт.

Так что Рада XIX созыва преуспеет в реформах, но едва ли сумеет быть долговечной и продержаться до следующих плановых выборов. Такого прогноза можно было бы избежать, если бы работа парламента стартовала на растущей Луне и в день, когда бы на небе сложились благоприятные конфигурации планет, а не на "убойном" тау-квадрате планет к Юпитеру – планете власти, резюмировал астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада астролог парламент досрочные выборы Слуга народа Влад Росс астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:56
Деньги заморожены: Трамп пересмотрит военную помощь Украине – СМИ
07:44
Эксперты назвали лучшие продукты для похудения
07:26
Трагедия в Дрогобыче: возросло число жертв обрушения дома Фото Видео
07:14
Без пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждать
06:53
Что значит освобождение Вышинского мнение
06:32
"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет
06:18
C Ореховым спасом – открытки и поздравления яркие и живые Фото
06:02
Удлиненный боб – модная стрижка на средние волосы 2019-2020: свежие 40 фото из Instagram Фото Видео
05:28
Нибиру стала "завтраком" Черной дыры: пришельцы в панике летят на Землю - уфологи
04:43
Топ-5 признаков того, что женщины изменяют мужчинам
04:01
"Жопа купальник доедает": звезда Playboy завела интимным фото
03:12
Эксперт рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным
02:30
Советское прошлое: неправильные пищевые привычки, от которых стоит отказаться
02:05
Полицейские из Анапы, изнасиловавшие 17-летнюю волейболистку, арестованы
01:47
Экс ВИА Гра пленила красотой на интимном фото Фото
01:34
Свитолина вышла в третий круг US Open Видео
01:13
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
01:04
Для здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019
00:52
Лига чемпионов: результаты всех ответных матчей плей-офф
00:26
Звезда Disney рассказала, какое любит смотреть порно
00:26
Диетолог раскрыла секрет, что есть, чтобы похудеть
00:00
Памятник не нужен: на Днепропетровщине продали бронзового Ленина на металлолом
28 августа, среда
23:30
У Зеленского есть четыре кандидатуры на пост Авакова в МВД - СМИ
23:03
Зеленский и Меркель поговорили по телефону: детали беседы
22:07
По-братски: порносайт YouPorn предложил бесплатно рекламировать город Дилдо в Канаде
21:57
"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД Видео
21:50
Депутат от Слуги народа рассказал о закрытой встрече с Зеленским
21:21
Разумков поведал, когда новые депутаты Рады примут присягу и начнут работать
21:19
Новый премьер-министр и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня новой Рады
20:56
Мать Тимати рассказала о своем аборте в юные годы
20:34
Вышинского освободили: он сам согласился на обмен
20:26
Назвали самую популярную песню лета-2019 Видео
19:57
Волкер рассказал, при каком условии Россия вернется в G8
19:50
Венецианский фестиваль 2019: программа, участники, фильмы Видео
19:37
Владимир Гройсман официально сложил полномочия премьер-министра Видео
19:36
Заря - Эспаньол: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
19:13
Известный российский тренер разбился в смертельном ДТП
18:53
Андрей Гривко: Экс-президент ФВСУ Башенко погряз во лжи
18:18
Александр Друзь на авто снес с дороги велосипедиста: опубликовано фото
18:09
"В ЖКХ столько чертей": после трагедии в Дрогобыче Зеленский потребовал аудит всех домов Видео
18:04
Суд решил судьбу вернувшейся в Украину Богатыревой
17:59
"Натираю полы": Елена Кравец стала уборщицей на Танцах со звездами Видео
17:55
Экс-депутат Госдумы рассказал, на что пойдет Путин ради своей власти в России
17:28
Эд Ширан уходит со сцены
17:26
Герой на героине: в Киеве нарушитель ПДД вместе с правами отдал полиции наркотики
17:25
Нормандская пятерка: Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным Видео
17:13
Лафа скоро кончится: каким будет новый курс доллара в Украине Видео
17:03
"Выставь пятую точку": Никитюк взбудоражила пикантным фото с отдыха
16:54
"Стать директором завода": Коломойский рассказал, при каких условиях готов стать коммунистом
16:47
Рябошапка - генеральный прокурор: человек Трампа разрешил Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять