УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

Сергей Кущ
13 июля 2023, 13:00 обновлено 13 июля, 13:44
89
Индус занимается попрошайничеством уже много лет и за это время накопил немалое состояние.
Бездомный заработал 1млн долларов, но продолжает просить милостыню
Бездомный заработал 1млн долларов, но продолжает просить милостыню / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В Индии мужчина, который проводит дни напролет, выпрашивая мелочь на улицах Мумбаи, был назван индийскими СМИ "самым богатым попрошайкой в мире". Его состояние превышает 1 млн. долларов.

В то время как многие люди в Индии работают по много часов в день за несколько сотен рупий, Бхарат Джайн, зарабатывает от 2 000 до 2 500 рупий в день, выпрашивая подаяние у щедрых людей, пишет odditycentral.

Джайн занимается попрошайничеством уже много лет и за это время накопил немалое состояние. Его состояние оценивается примерно в 7,5 крор (1 млн. долл. США) и включает в себя квартиру с двумя спальнями в Мумбаи стоимостью 1,2 крор и два магазина в Тане, которые он арендует за 30 тыс. рупий в месяц.

видео дня

Его ежемесячный доход, по оценкам, составляет от 60 000 рупий (731 долл.) до 75 000 рупий (914 долл.), что, очевидно, намного больше, чем зарабатывают большинство работающих индийцев.

Бхарат Джайн начал попрошайничать, поскольку не мог позволить себе получить какое-либо образование, но его дети не пойдут по его стопам - они уже закончили обучение в монастырских школах и уже трудоустроены. Семья Джейна постоянно советует ему перестать попрошайничать, поскольку они могут позволить себе комфортно жить без этого, но он продолжает ходить по улицам почти каждый день.

Вам может быть интересно:

бездомный новости Индии интересные новости
Реклама

Главное за день

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

13:16 Мир
Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса

11:40 Эксклюзивы
Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:33 Политика
Все главные новости

Последние новости

13:38

Боевики ЧВК Вагнер в сопровождении полиции поехали в направлении Москвы

13:16

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

13:03

В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

13:00

Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

12:50

"Обращение" Джонни Деппа к россиянам: в Сети обвинили актера в лояльности к РФ

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаУкраина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса
12:48

Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

12:44

Запад может кардинально изменить ситуацию: эксперт о сценарии завершения войныВидео

12:42

Российская певица созналась в алкоголизме

12:19

Глава Пентагона пояснил, скоро ли Украина получит кассетные боеприпасы

Реклама
12:10

"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трекВидео

12:06

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

11:46

Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

11:33

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:23

От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВАВидео

10:58

Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

10:34

Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

10:33

Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

10:30

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:04

В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседеВидео

Реклама
09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

Реклама
22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять