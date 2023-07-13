Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

Индус занимается попрошайничеством уже много лет и за это время накопил немалое состояние.

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Бездомный заработал 1млн долларов, но продолжает просить милостыню / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В Индии мужчина, который проводит дни напролет, выпрашивая мелочь на улицах Мумбаи, был назван индийскими СМИ "самым богатым попрошайкой в мире". Его состояние превышает 1 млн. долларов.

В то время как многие люди в Индии работают по много часов в день за несколько сотен рупий, Бхарат Джайн, зарабатывает от 2 000 до 2 500 рупий в день, выпрашивая подаяние у щедрых людей, пишет odditycentral.

Джайн занимается попрошайничеством уже много лет и за это время накопил немалое состояние. Его состояние оценивается примерно в 7,5 крор (1 млн. долл. США) и включает в себя квартиру с двумя спальнями в Мумбаи стоимостью 1,2 крор и два магазина в Тане, которые он арендует за 30 тыс. рупий в месяц.

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Его ежемесячный доход, по оценкам, составляет от 60 000 рупий (731 долл.) до 75 000 рупий (914 долл.), что, очевидно, намного больше, чем зарабатывают большинство работающих индийцев.

Бхарат Джайн начал попрошайничать, поскольку не мог позволить себе получить какое-либо образование, но его дети не пойдут по его стопам - они уже закончили обучение в монастырских школах и уже трудоустроены. Семья Джейна постоянно советует ему перестать попрошайничать, поскольку они могут позволить себе комфортно жить без этого, но он продолжает ходить по улицам почти каждый день.

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