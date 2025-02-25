Бизнес 2025 - лучшие идеи для старта

Перспективный бизнес в 2025 году: ТОП-4 идеи для начала собственного дела. Минимальные вложения, быстрая прибыль, реальные возможности для предпринимателей.

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Какой выгодный бизнес во время войны / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какой бизнес будет выгодным во время войны

Куда лучше инвестировать деньги в 2025 году

Хотите начать свое дело в 2025 году, но не знаете, куда инвестировать деньги, чтобы вложить их в правильный бизнес? Главред поможет разобраться, каким бизнесом заняться в 2025 году.

На своем YouTube-канале "Бизнес по-украински " блогер рассказывает о том, какие бизнесы могут быть перспективными и быстроокупаемыми в 2025 году в условиях войны.

Какой бизнес открыть в 2025 году

Мини-кофейня

Мини-кофейня, которая расположена возле офиса или университета, может стать прибыльным делом. Это не традиционная кофейня с большим помещением, высокой арендной платой и дополнительными расходами. Речь идет о кофейне на колесах или небольшом мобильном павильоне (МАФ), работающем в местах с высоким пешеходным трафиком.

Такой формат позволяет минимизировать расходы на аренду, а также легко подключать генератор в случае отключения света. Кроме того, нет необходимости в большой площади. Сейчас на рынке продается много таких бизнесов: можно купить готовый МАФ или фургон-кофейню, или же создать его самостоятельно, потратив до 5 тысяч долларов.

Зарплата работника составляет около 12-15 тысяч гривен. Окупаемость бизнеса - 8-12 месяцев, а последующая чистая прибыль может достигать 2 тысяч долларов. Важный нюанс - нужно найти место для расположения кофейни в соответствии с законодательством, а также выбрать локацию с большим потоком людей.

Фотозона и аренда декора

Несмотря на войну, жизнь продолжается, и многие люди стремятся иметь красивые фотографии. Именно поэтому аренда декора для фотосессий и фотозон становится все более популярной.

Это бизнес, который может быстро окупиться. Начальные вложения варьируются от 1 до 10 тысяч долларов, в зависимости от масштаба проекта, локации и ценовой политики.

Окупаемость бизнеса - 6-12 месяцев. Эта ниша больше подходит для творческих людей, особенно тех, кто уже занимается фотографией и хочет масштабировать свой бизнес.

Доставка еды

Доставка еды - перспективное направление, особенно в небольших городах, где эта услуга недостаточно развита.

Чтобы открыть такой бизнес, понадобится:

Небольшая кухня, соответствующая государственным стандартам; Кухонное оборудование; Повар; Курьер для доставки заказов.

Вы можете самостоятельно выполнять роль администратора и менеджера.

Начальные инвестиции - 2-3 тысячи долларов (аренда помещения и оборудования). Ожидаемая прибыль - от 1 до 1,5 тысячи долларов в месяц. Это значит, что бизнес может окупиться уже после первого месяца работы.

Мини-ферма растений

Выращивание растений становится все более актуальным, и все чаще открываются вертикальные фермы. Это бизнес, который можно начать даже в городе, ведь растения растут вверх, занимая минимальную площадь.

Первоначальные вложения составляют 10-20 тысяч долларов. Окупаемость - более года, поскольку инвестиции значительные. Ожидаемая прибыль - 1-1,5 тысячи долларов в месяц.

Этот бизнес предусматривает выращивание зелени, фруктов, ягод или овощей в вертикальных мини-фермах, которые не требуют много места и ухода.

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О канале "Бизнес по-украински" Канал создан в 2023 году. Сейчас он насчитывает более 1,7 тысячи подписчиков. На канале размещены видео о развитии бизнеса в Украине и за ее пределами, а также много полезных советов по выбору ниши для предпринимательской деятельности.

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