Блогерша превратила лицо в 'надувную подушку': ищет деньги на 'скулы'

Блогерша из Болгарии Андреа Иванова в возрасте всего 25 лет уже пережила множество пластических операций и радует сеть огромными искусственными губами.
В соцсетях девушка почти никогда не появляется без мейкапа - всегда изрядно накрашена и в ярких нарядах.
Читайте об украинке с самыми большими в мире скулами.
Но пользователей, судя по комментариям, удивляет не ее образ, а губы, которые сама блогерша называет "самыми большими в мире". В своих многочисленных селфи Андреа это постоянно подчеркивает, специально акцентируя внимание на данном участке лица.
Смотрите, как выглядит Андреа:
Теперь же Андреа пишет, что ищет деньги, чтобы сделать более выразительными свои скулы.
В последний раз на губы девушка потратила более 70 тысяч гривен. Кроме того, Андреа сделала пластику на подбородке и щеках. Врачи переживают, что еще одно хирургическое вмешательство может быть для блогерши фатальным.
Андреа начала делать операции в 2018 году, поскольку хотела выглядеть как кукла Братц. Только на губы за это время девушка потратила 358 тысяч гривен.
Отметим, что украинская блогерша, модель и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук снова сделала лабиопластику (коррекцию половых губ) и снова увеличила грудь. Результатами интимной операции она в социальных сетях хвастаться не стала, а вот свежий бюст уже успела "засветить".
А 63-летняя Мадонна удивила публику голой грудью и показала "дыхательные упражнения". В комментариях к посту звезду заподозрили в употреблении наркотиков, дескать имитация курения марихуаны на видео была отнюдь не имитацией, и вся команда поп-дивы на кадрах находится в состоянии наркотического опьянения.
Чего стоит избегать после инъекции и как ухаживать за губами после увеличения? Читайте на Главреде топ советов, чтобы снять отечность.
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