Будет держать тепло в холодное время: как правильно чистить термос

Уход за термосом немного отличается от стандартной чистки многоразовых бутылок или контейнеров.

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термос / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь:

Что стоит и не стоит делать во время чистки термоса

ТОП-3 совета, как можно почистить термос

Как сохранить свойства термоса для теплых и холодных напитков

Иногда очень хочется взять ароматный кофе или вкусный чай в термосе на работу или прогулку и нет ничего хуже, чем понять, что тепло прошло и напиток стал комнатной температуры. Именно по этой причине стоит понимать, как правильно ухаживать за емкостью, объясняют эксперты Еаtingwell.

Термос сохраняет тепло или холод, максимально удерживая изначальную температуру напитка или еды внутри. Он идеально подходит для переноски - удобно взять и в офис с прохладной водой, и в поход с горячим супом.

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Несмотря на то, что некоторые термосы имеют пометку, что их можно мыть в посудомоечной машине, лучше мыть их вручную, чтобы не повредить изоляционный слой. Ниже приведены простые советы, которые помогут вам сохранить термос в хорошем состоянии надолго.

Как правильно чистить термос

Вот три популярных способа для удаления пятен от кофе и супа, а также избавления от нежелательных запахов.

Уксус и сода

Сочетание уксуса и соды является одним из проверенных способов для очистки от сложных пятен:

Налейте полстакана белого уксуса в термос и добавьте столовую ложку соды. В результате реакции смесь начнет пениться. Добавьте немного теплой воды и оставьте на 10 минут. Почистите внутреннюю часть с помощью щетки или салфетки с горячей водой. При необходимости повторите процесс.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Таблетки для очистки зубных протезов

Таблетки, которые используют для чистки протезов или капп, прекрасно справляются с очисткой термоса:

Наполните термос теплой водой до половины или на три четверти. Опустите таблетку и подождите, пока она прекратит пениться (5-10 минут). Далее очистите термос с помощью щетки или салфетки с горячей водой. Повторите при необходимости.

Лед и соль

Этот метод использует природные антибактериальные свойства соли:

Добавьте в термос измельченный лед и две столовые ложки морской соли. Закройте крышку и хорошо потрясите. После этого почистите термос щеткой или салфеткой с горячей водой. Повторите, если нужно.

Чего стоит избегать при чистке термоса

Существует несколько важных ограничений при уходе за термосом:

Избегайте использования хлора или отбеливателя, поскольку они могут повредить внутреннее покрытие из стали. Не заливайте кипящую воду - это может повредить внешнее покрытие или нарушить вакуумный слой, который обеспечивает изоляцию.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

Как улучшить теплоизоляционные свойства термоса

Термосы лучше всего подходят для жидких продуктов - супов, кофе, чая. Холодные напитки, такие как молоко или сок, можно хранить не дольше часа. Вот несколько советов для сохранения температуры содержимого.

Для холодных напитков

Предварительно поставьте термос в холодильник или добавьте лед с водой на несколько минут. Затем вылейте лед и налейте холодный напиток.

Для горячих напитков

Налейте горячую воду в термос и закройте на несколько минут, чтобы подогреть стенки. Затем вылейте воду и добавьте горячий напиток. Остерегайтесь, ведь температура будет выше, чем обычно. Не забывайте: после открытия термоса остатки жидкости лучше не оставлять на потом, чтобы избежать размножения бактерий.

Эксперты подытоживают, что термос - полезный аксессуар для сохранения напитков теплыми или холодными в любое время года. Чтобы он оставался чистым и эффективным, следуйте этим простым рекомендациям.

Кстати, Главред также рассказывал и о других 3 дешевых средствах для легкой очистки термоса. Эти средства на самом деле совсем недорогие и, возможно, уже есть у вас дома.

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