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"Будут горящие города": астролог предупредила о лютом месяце для Украины - прогноз

Мария Тупик
9 июля 2023, 11:18 обновлено 9 июля, 11:23
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Астролог Яна Тимощук предупредила, что Украине нужно готовиться к принятию очень сложной информации.
Война в Украине прогноз
Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото, Генштаб ВСУ, pixabay

Июль и август для Украины будет очень небезопасным. Как говорит астролог и таролог Яна Тимощук, время очень неприятных и ожесточенных боев.

"Июль месяц - это время переворота, начинается новый цикл. Все лето будет показывать создание новых союзов, новых валют, новых стратегий. Все это есть на бумаге, но нам будут это постепенно подавать", - говорит она.

По словам астролога, в июле могут быть конфликты и начнутся какие-то локальные войны.

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17 июля 2023 года - чем опасна дата

"Не масштабные войны, но локальные будут. 17 июля - это Уран. Это связано с ядерным оружием, ядерными боеголовками. Кроме того - это активизация болезней", - добавила астролог.

По словам астролога Тимощук, июль - это месяц остаться в живых.

"Будет происходить чистка на всех уровнях. Катаклизмы и войны - это все июль месяц. Этот месяц станет точкой нового отсчета. Начнется борьба за выживание. За 2-3 недели ничего не закончится. Как минимум "до подснежников" (март 2024 года - ред.) мы будем еще в активной фазе. После июля 2023 года будет ничего не понятно. Везде будет ожесточение. Это не последний переворот в России, не последнее наступление Украины. Все может измениться к 2027 году только", - добавила она.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Начнутся активные боевые действия в Украине

Астролог говорит, что Украине нужно готовиться к принятию какой-то очень сложной информации.

"Это кризисный период для нас. Может так случится, что мы можем из понятия "жертвенности" перейдем в другой период. Активные боевые действия начнутся. Хочу предупредить людей, что может быть огромное количество жертв на оккупированных территориях. Это случится, потому что будут освобождать территории. Активные боевые действия начнутся. РФ может попытаться наступать или еще сильнее забивать нас ракетами. Карты показывают за спиной "горящие города". Июль может стать очень опасным, можно предположить, что в июле будет разрушен какой-то мост", - сказала Яна Тимощук.

Она добавила, что "в плане вооружения не достаточно Украине того, что есть сейчас".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс Главреду рассказал, что июль 2023 года может стать сложным периодом. В этом месяце могут появиться проблемы с деньгами, в отношениях и даже может случиться техногенная катастрофа.

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