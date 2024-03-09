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Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

Лидия Неплях
9 марта 2024, 12:36
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Какой завтра день / Коллаж Главред, фото flickr (skhakirov), azbyka

10 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других.

Какой праздник 10 марта

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Церковный праздник 10 марта

10 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других.

Святые мученики Кодрат Никомидийский, Саторин и Руфин, а также другие страдали в период правления императора Декия (249–251) и его преемника Валериана (253–259).

Кодрат, происходивший из знатной семьи, был известен своим щедрым помощником братьям-христианам, которые пострадали за свою веру, не щадя своего значительного состояния.

Когда в Никомидию прибыл посланник Декия, проконсул Перенний, Кодрат добровольно предстал перед ним, чтобы поддержать заключенных верующих своим примером. Перенний пытался отвратить его от веры, обещая награды и почести, но, видя тщету своих уговоров, он бросил Кодрата в темницу, где тот был подвергнут страданиям.

Проконсул, отправившись в Никею, велел привести всех заключенных христиан, включая Кодрата. По прибытии в город, Кодрат попросил, чтобы их отвели в языческий храм, где, разрешив им действовать свободно, он разрушил идолов. За это его подвергли еще большему издевательству. Во время их страданий светлое облако окутало их, и язычники погрузились во мрак. В этой тишине слышалось пение Ангелов, что многих присутствующих подвигло исповедаться христианами.

Мученики были отправлены в различные города, где их мучили и пытались заставить отречься от веры. Кодрата пытали различными способами, включая бросание его в мешок с ядовитыми змеями и оставление его в рове на ночь, однако он оставался невредимым.

В конечном итоге, несмотря на все пытки, Кодрат отказался отречься от Христа. Его сожгли на раскаленной решетке, но он вышел из огня невредимым. На этот раз его обезглавили.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 10 марта

Не стоит:

Именины 10 марта

10 марта День Ангела отмечают: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

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