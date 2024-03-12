Церковный праздник 13 марта: почему нельзя брать в руки веник

13 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 13 марта отмечают несколько праздников:
День Кенавидео дня
День наушников
День драгоценностей
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
13 марта почитают память святого Никифора. Он жил в Константинополе при императоре Льве Армянине во времена гонений за христианами. Никифора бросили в тюрьму на 13 лет только за то, что он верил в Христа. Его мощи нашли нетленными спустя несколько лет и передали их Константинополю.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
13 марта лучше отложить все важные дела;
нельзя подметать, чтобы не вымести все хорошее из дома;
нельзя ходить на кладбище – по примете, можно встретить там нечистую силу, которая утащит к себе.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 13 марта празднуют Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.
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