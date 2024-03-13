Церковный праздник 14 марта: почему нужно постирать простыни в этот день

Мы расскажем, какой праздник 14 марта и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 14 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

14 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 14 марта отмечают несколько праздников:

День украинского добровольца видео дня

Международный День борьбы против плотин

Международный день числа "Пи"

День бабочек

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

14 марта почитают память преподобного Венедикта. Юношей его отправили в Рим на обучение, но не закончив обучение, молодой человек покинул город вместе с группой благочестивых людей. По прошествии некоторого времени Венедикт понял, что хочет стать отшельником.

По преданию, преподобный Венедикт молитвой воскресил сына крестьянина из соседнего села, который принес умершего мальчика в монастырь. Именно для общины Монте-Кассино, положившей начало ордену, впоследствии названному орден бенедиктинцев, преподобный Венедикт составил свой знаменитый устав, ставший фундаментом всего западного монашества.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

спать на грязных и протертых простынях;

кричать на домашний скот и бить его;

избегайте ссор и конфликтов в этот день.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 14 марта празднуют Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

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