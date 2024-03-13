Церковный праздник 14 марта: почему нужно постирать простыни в этот день

14 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 14 марта отмечают несколько праздников:
День украинского добровольцавидео дня
Международный День борьбы против плотин
Международный день числа "Пи"
День бабочек
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
14 марта почитают память преподобного Венедикта. Юношей его отправили в Рим на обучение, но не закончив обучение, молодой человек покинул город вместе с группой благочестивых людей. По прошествии некоторого времени Венедикт понял, что хочет стать отшельником.
По преданию, преподобный Венедикт молитвой воскресил сына крестьянина из соседнего села, который принес умершего мальчика в монастырь. Именно для общины Монте-Кассино, положившей начало ордену, впоследствии названному орден бенедиктинцев, преподобный Венедикт составил свой знаменитый устав, ставший фундаментом всего западного монашества.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
спать на грязных и протертых простынях;
кричать на домашний скот и бить его;
избегайте ссор и конфликтов в этот день.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 14 марта празднуют Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды