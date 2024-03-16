Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать в День Теплого Алексея

В этот день не стоит планировать дальние путешествия.

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Какой сегодня день / Коллаж Главред, фото pravlife.org, freepik

17 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в деньпамяти преподобного Алексея.

Какой праздник 17 марта

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Церковный праздник 17 марта

17 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти преподобного Алексея.

Преподобный Алексей прожил в IV-V веке в Риме. Его родители были состоятельными христианами и вели благочестивую жизнь. В молодости Алексей вступил в брак, но потом отказался от супруги и всех своих благ, решив посвятить себя Богу.

В течение семнадцати лет он жил в городе Эдессе, возле храма Пресвятой Богородицы, ежедневно проводя время в молитве и посте. Однажды Божья Матерь явилась старшему священнику этого храма и велела найти на улице нищего по имени Алексей и привести его внутрь. Она также назвала его "мужем Божьим". Этот случай привлек внимание многих к праведнику, и его начали почитать.

Однако святой избегал публичности и вернулся обратно в Рим, чтобы избежать славы. Его собственный отец не узнал его и принял Алексея за нищего, который просил милостыню у родительского дома. Отец сжалился над ним и разрешил ему жить в уголке двора, обеспечивая едой со своего стола. Так Алексей прожил еще 17 лет, терпя насмешки от слуг. После его смерти обнаружили записку с его настоящим именем и описанием его жизни. Его похоронили в Риме.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 17 марта

В день памяти преподобного Алексея, Церковь рекомендует воздержаться от следующих действий:

вышивания, шитья, плетения, вязания;

выполнения тяжелого физического труда и стирки;

планирования дальних путешествий;

давания взаймы, особенно если вы женщина с детьми;

употребления непостных блюд.

Именины 17 марта

17 марта День Ангела отмечают: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

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