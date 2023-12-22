Церковный праздник 23 декабря: как не накликать на себя зло

Завтра, 23 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 24 декабря отмечают несколько праздников:
Всемирный день сноубордавидео дня
День внутреннего света
День инженера механика Украины
Церковный праздник завтра
23 декабря церковь чтит память святых десяти мучеников в Крите. Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в III веке при императоре Декии (249 - 251). Правитель Крита, соименный императору Декию, жестоко преследовал Критскую Церковь.
Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, которые твердо исповедали на суде свою веру во Христа и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали жестоким истязаниям, но с помощью Божией они всё перенесли, славя Господа. Перед смертью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры. Все святые были обезглавлены.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
наговаривать на людей плохое, сплетничать, потому что обернете зло на себя.
смотреть в глаза нищему, которому подаете, потому что накликаете беду.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 23 декабря празднуют Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.
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