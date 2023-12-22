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Церковный праздник 23 декабря: как не накликать на себя зло

Сергей Кущ
22 декабря 2023, 10:04
Мы расскажем, какой праздник 23 декабря и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 23 декабря
Церковный праздник 23 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 23 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 24 декабря отмечают несколько праздников:

  • Всемирный день сноуборда

    видео дня

  • День внутреннего света

  • День инженера механика Украины

Церковный праздник завтра

23 декабря церковь чтит память святых десяти мучеников в Крите. Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в III веке при императоре Декии (249 - 251). Правитель Крита, соименный императору Декию, жестоко преследовал Критскую Церковь.

Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, которые твердо исповедали на суде свою веру во Христа и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали жестоким истязаниям, но с помощью Божией они всё перенесли, славя Господа. Перед смертью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры. Все святые были обезглавлены.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • наговаривать на людей плохое, сплетничать, потому что обернете зло на себя.

  • смотреть в глаза нищему, которому подаете, потому что накликаете беду.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 23 декабря празднуют Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.

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