Церковный праздник 29 декабря: чего избегать в день памяти преподобных Марка, Феофила, Иоанна

В этот день особенно остерегайтесь походов в лес и на природу.

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Какой праздник 29 декабря / Колаж Главред, фото УНИАН, flickr (gleb sarkisov)

29 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобных Марка, Феофила, Иоанна.

Какой праздник 29 декабря

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Церковный праздник 29 декабря

29 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобных Марка, Феофила, Иоанна.

Преподобные Марк Гробокопатель, Феофил Плачливый и Иоанн встречаются в рассказе Киево-Печерского Патерика. Два брата, иноки Феофил и Иоанн, любили друг друга настолько, что просили преподобного Марка приготовить им одну могилу. Спустя годы, старший брат ушел по монастырским делам, а младший, Иоанн, заболел и скончался. При возвращении старшего брата, Феофила, он увидел, что Иоанн похоронен на его месте и возмутился.

Преподобный Феофил требовал, чтобы его брат был перенесен на старшее место. Удивительным образом, Иоанн в гробу переместился, и Феофил осознал свою гордость. Он упал к ногам преподобного Марка, просив прощения. Марк советовал ему заботиться о спасении, предсказав, что и его когда-то принесут сюда. Феофил, исполненный страха, раздавал свое имущество и ожидал кончины.

Перед смертью преподобного Марка, по его мольбе, Феофил умер вместе с ним. Преподобный Марк предсказал Феофилу, что за три дня до смерти он прозреет. Это сбылось, и Феофил скончался. Его тело было помещено в гроб в Антониевой пещере рядом с мощами преподобного Иоанна и Марка.

Что нельзя делать 29 декабря

Наши предки держали детей в доме и сами избегали лишних выходов, считая, что в этот день охотится нечистая сила. Особенно остерегались походов в лес и выходов после заката.

Современные традиции также рекомендуют избегать конфликтов и жалоб, не выражать пожеланий здоровья, так как существует представление, что все может произойти наоборот. Считается неудачным днем для стрижки волос из-за возможных финансовых проблем.

Также считается неподходящим временем для начала новых дел, а также не рекомендуется планировать переезды или поездки.

Именины 29 декабря

29 декабря День Ангела отмечают: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

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