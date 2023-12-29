Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

В день памяти Анисьи Солунской нельзя шить и прясть, потому что это принесет несчастье.

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Какой праздник 30 декабря / Колаж Главред flickr (Aqua Mechanical), ikona7

30 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в деньпамяти Анисьи Солунской.

Какой праздник 30 декабря

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Церковный праздник 30 декабря

30 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти Анисьи Солунской.

Святая мученица Анисия жила в городе Солуни (Фессалоники) в период царствования императора Максимиана (284–305). В условиях жестоких гонений на христиан, она распродала имущество, помогала нуждающимся и заботилась о больных. Когда их средства иссякли, она жила в бедности, работая для пропитания.

Во время гонений на христиан Максимиан издал указ, позволявший безнаказанно убивать христиан. Однажды, направляясь в храм на молитву, Анисию остановил воин-язычник и потребовал участвовать в празднике солнца. Она отказалась, и воин попытался насильно заставить ее. Анисия, оттолкнув его, сказала: "Да запретит тебе Господь мой Иисус Христос!" В ярости воин убил ее мечом. Христиане похоронили мученицу близ городских ворот, возведя над ее могилой молитвенный дом.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя:

Нельзя шить и прясть, потому что это принесет несчастье.

Употреблять пищу с солью — к проблемам со здоровьем.

Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе призовете на себя беду.

Именины 30 декабря

30 декабря День Ангела отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

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