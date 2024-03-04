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Церковный праздник 5 марта: почему не стоит ходить в магазин в этот день

Лидия Неплях
4 марта 2024, 10:31
Приглашать на ужин только знакомых не рекомендуется в этот день.
Какой сегодня день
Какой сегодня день / Коллаж Главред, фото Фокус, flickr (Mindy Johnson)

5 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого Конона Мандонского.

Какой праздник 5 марта

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Церковный праздник 5 марта

5 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого Конона Мандонского.

Конон проживал приблизительно в III веке нашей эры, во времена правления Деция Траяна. Родился он в Назарете Галилейском, однако жил в городе Мандон, расположенном в Памфилии. На участке земли, известном как Кармен, он обрабатывал огород и питался только собственными продуктами. Был он человеком добрым, несгоревшим обидами и простодушным, не обладал образованием, но это не помешало ему вести благочестивую и тихую жизнь.

Когда наместник Публий прибыл в город с целью искоренения христианства, ему сразу же доложили о Кононе. К нему были посланы стражи, он был представлен на суд и призван отречься от своей веры, а также принести жертвы языческим богам. Однако святой твердо и гордо отказался даже размышлять об этом. За это его пытали, заколачивая гвозди в его ноги, и мучили, заставляя перед собой вести колесницу наместника, пока он, с молитвой на губах, не предал свою душу Богу.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 5 марта

Запрещается бездействие, так как святой накажет лентяев. Не рекомендуется использовать вилы и грабли без необходимости, иначе хлеб молодой может пострадать. Не стоит посещать магазины для ненужных покупок. Они быстро утратят свою ценность и не принесут радости, а лишь проблемы. Работать на износ также запрещено, так как восстановить потраченную энергию будет крайне сложно, что может привести к заболеваниям. Приглашать на ужин только знакомых не рекомендуется. Трапеза должна быть семейной. Распространение сплетен и осуждение других запрещено. Нарушители могут испытать икоту и заикание как наказание. Разбивать куриные яйца ножом не рекомендуется, так как это может вызвать конфликт в семье и нарушить энергетику дома.

Именины 5 марта

5 марта День Ангела отмечают: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

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