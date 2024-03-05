Церковный праздник 6 марта: чего надо избегать беременным в этот день

В этот день именины празднуют 8 обладателей имен.

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Какой завтра день / Коллаж Главред, фото flickr (Jack-Benny Persson), azbyka

6 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого Константина и 42 мучеников из Аммореи.

Какой праздник 6 марта

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Церковный праздник 6 марта

6 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого Константина и 42 мучеников из Аммореи.

В период войны между греческим императором Феофилом (829–842 гг.) и сарацинами, последним удалось осадить город Амморею в Галатии. Как результат, город пал из-за измены военачальника Вадитзиса, и сорок два защитника города были захвачены в плен и отправлены в Сирию. В течение семи лет мучительного заключения пленников напрасно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Они отвергли все манящие предложения и смело перенесли страшные угрозы. Несмотря на многочисленные пытки, дух воинов-христиан так и не был сломлен, и их осудили на смерть. Святых мучеников пытались поколебать перед самой казнью. Воину Феодору говорили: "Мы знаем, что ты, оставив священный сан, стал воином и проливал кровь. Ты не можешь надеяться на Христа – признай Магомета". Однако мученик уверенно отвечал: "Я не отрекся от Христа, и за то, что я оставил священный сан, должен пролить свою кровь".

Приговоренные спокойно и бесстрашно шли на плаху. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат. В церковной литургии они прославляются как святые страстотерпцы: "всеблаженный" Феодор, "непобедимый" Каллист, "доблестный" Константин, "чудотворец" Феофил и "крепкий" Васой.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 6 марта

В этот день многие ограничения касались воды и колодцев. Например, было запрещено брать воду из чужого колодца из-за верования, что это может сделать человека жадным. Также беременные женщины избегали приближаться к колодцу из опасения, что это может сделать их беременность тяжелой.

Именины 6 марта

6 марта День Ангела отмечают: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

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