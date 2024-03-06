Церковный праздник 7 марта: что нельзя есть в этот важный день

7 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископов: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.
Какой праздник 7 марта
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Церковный праздник 7 марта
7 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископов: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.
Все они проповедовали и распространяли Слово Божье на просторах Северного Причерноморья, от Дуная до Днепра, а также на территории современной автономной республики Крым. Их апостольское служение было печально известно мученической смертью в IV веке в Херсонесе. Местные язычники сопротивлялись проникновению христианства. Однако вера в Христа продолжала укрепляться и распространяться благодаря усилиям проповедников.
В Херсонесе епископом продолжал проповедовать Василий, который был захвачен неверными жителями города и изгнан из поселения. Он ушел в горы, обосновался в пещере и неустанно молился, прося Бога простить тех, кто еще не мог принять его учение. Тогда Бог послал неверным чудо. Единственный сын знатного жителя Херсонеса заболел и умер. Во сне он явился своим родителям и сказал, что Василий с помощью молитв может воскресить его.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 7 марта
Не следует конфликтовать, проклинать, распространять клевету и сплетни. Также рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы, поскольку продолжается время Великого поста, направленного на очищение души от грехов.
Именины 7 марта
7 марта День Ангела отмечают: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.
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