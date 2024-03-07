Церковный праздник 8 марта: от чего надо воздержаться в этот день

Стоит избегать отказа в помощи тем, кто обращается с просьбой.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (renê ardanuy on/off)

8 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день

Какой праздник 8 марта

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Церковный праздник 8 марта

8 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Феофилакта Исповедника.

Святой Феофилакт проживал в VIII веке в Константинополе в период иконоборческой ереси. По смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара (775-780) на престоле появился император Константин VI (780-797). Смена патриархов также произошла: святой патриарх Павел неспособный управлять при распространенной иконоборческой ереси, добровольно оставил свою должность (784). Его заменил святой Тарасий, первый советник императора в то время. Под его руководством был созван VII Вселенский Собор (787), который осудил иконоборческую ересь, что привело к относительно мирным временам для православия. Монастыри снова начали привлекать насельников.

Святой Феофилакт, ученик святого Тарасия, с благословения патриарха вместе с святым Михаилом, отправился в монастырь на берегу Черного моря. Своими молитвами они получили от Бога дар чудотворения: во время сильной засухи пустой сосуд начал источать воду, спасая жнецов от жажды.

После нескольких лет в монастыре оба были посвящены в епископы патриархом Тарасием: святой Михаил стал епископом Синадским, а святой Феофилакт - епископом Никомидийским.

Во главе Никомидийской Церкви святой Феофилакт неустанно заботился о своей пастве, строя храмы, больницы, и дома для пришельцев, щедро раздавая милостыню и заботясь о нуждающихся. Он даже сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны.

Когда трон занял иконоборец Лев V Армянин (813–820), ересь вспыхнула с новой силой. Ни преемник святого патриарха Тарасия, святой Никифор, ни епископы не смогли повлиять на императора. На переговорах святой Феофилакт предсказал Льву Армянину скорую гибель за его еретические взгляды и был отправлен в ссылку в крепость Стровиль (в Малой Азии), где прожил тридцать лет до своей кончины около 845 года.

После восстановления иконопочитания в 847 году, при императрице святой Феодоре и ее сыне Михаиле, святые мощи епископа Феофилакта были перенесены в Никомидию.

Что нельзя делать 8 марта

Воздержитесь от начала долгих путешествий и подписания значимых документов в этот день. Не рекомендуется брать в долг или давать взаймы деньги. Также стоит избегать отказа в помощи тем, кто обращается с просьбой.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Именины 8 марта

8 марта День Ангела отмечают: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

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