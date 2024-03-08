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Церковный праздник 9 марта: от чего надо удержаться в день 40 святых

Лидия Неплях
8 марта 2024, 11:30
Поскольку праздник приходится на время Великого поста, в пищу запрещается употребление мяса.
Какой завтра день
Какой завтра день / Коллаж Главред, фото Википедия

9 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти сорока севастийских мучеников.

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Церковный праздник 9 марта

9 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти сорока севастийских мучеников.

Православная Церковь почитает память сорока Севастийских мучеников — христианских воинов из Севастии, современного города на территории Турции, которые страдали за свою веру во Христа.

В 313 году император Константин Великий издал указ, признающий свободу вероисповедания для христиан и равноправие с язычниками. Однако его соправитель Ликиний, придерживающийся язычества, решил искоренить христианство в своих владениях. Он пытался очистить свою армию от христиан.

В Севастии, армянском городе, одним из военачальников был Агриколай, ярый сторонник язычества. Под его командованием была дружина из сорока храбрых христианских каппадокийцев. Они отказались принести жертву языческим богам и были заключены в темницу. Воины молились, и услышали голос ободрения, который сказал: "Тот, кто претерпит до конца, будет спасен".

Когда их снова привели к Агриколаю, тот предложил им отречься от Христа в обмен на честь и расположение императора. Отказавшись, воины были опять закованы, но один из них, Кирион, указал на то, что Агриколай не имеет права накладывать на них оковы без приказа императора.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

При суде перед Лисием, святые отказывались отречься от своей веры. Их били камнями, но камни не причиняли вреда, а один попал в лицо Агриколаю.

Истязатели решили испытать мучеников холодом. Они разделили их и поставили на льду озера, в то время как рядом растопили баню. Однако в третий час ночи, Господь послал им облегчение: лед растаял, и вода стала теплой.

Когда мученики были выведены из воды, им перебили ноги. Мать самого молодого из них, Мелитона, утешала его, убеждая претерпеть все до конца. Тела мучеников сожгли на колесницах, а кости бросили в воду. Спустя три дня мученики явились во сне епископу Петру и велели ему похоронить их останки, что он и сделал с почтением.

Что нельзя делать 9 марта

В этот день запрещено любое физическое трудоемкое занятие, включая ремесла, рукоделие и работы по дому. Поскольку праздник приходится на время Великого поста, в пищу запрещается употребление мяса, молока, яиц и рыбы. Однако разрешено добавление в еду растительного масла и употребление небольшого количества кагора. В этот день не рекомендуется одалживать деньги. Также следует воздержаться от проявления злости, зависти и агрессии, а также от употребления алкоголя и нецензурной брани.

Именины 9 марта

9 марта День Ангела отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

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