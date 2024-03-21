Чем можно отмыть супер клей со стекла: четыре очень полезных способа

Если вы не знаете, как убрать застывший супер клей, можете попробовать применить ряд способов, которые помогают эффективно удалить его с поверхностей.

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Как избавиться от клея момента на стеклянных поверхностях / Скриншот YouTube

Суперклей давно стал хорошим помощником по хозяйству. Он позволяет склеить разные детали и действует быстро. Однако нередко бывает, когда нужно его быстро смыть, и возникает вопрос, чем можно оттереть засохший супер клей от стекла. Мы расскажем о способе, который рекомендует производитель известного клея.

На сайте клей Момента представлены рекомендации, которые должны помочь удалить клей со стекла и других стеклянных поверхностей.

Чем можно убрать клей со стекла

Механический способ удаления суперклея

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Когда клей засох, можно попробовать удалить его с поверхности пластиковым скребком, лезвием или канцелярским ножом. Нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить стекло.

Растворитель для краски

Нужно нанести растворитель на клей, после чего подождать несколько минут и попробовать отделить клей от стекла при помощи бумажной или тканевой салфетки.

Обезжириватель против суперклея

Жидкость для удаления машинного масла и жира в своем составе содержат вещества, которые растворяют жир. Они должны очень хорошо помочь убрать пятна от клея со стекла.

Антиклей

Существуют также специальные средства, которые напрямую предназначены для растворения суперклея. Они убирают пятна с большинства непористых поверхностей. Зачастую выпускаются в форме геля и очень экономно расходуются.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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