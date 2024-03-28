Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачника

Дачникам хорошо известно, насколько незаменима тяпка, когда нужно что-то делать на огороде. Она нужна, чтобы рыхлить почву, полоть сорняки, окучивать посадку, заделывать удобрение в грунт и выполнять другие работы. Проблема в том, что она быстро затупляется, и тогда возникает вопрос, что необходимо использовать для заточки инструмента, такого как тяпка. Мы расскажем вам об интересном и эффективном способе.
В своем YouTube-канале блогер Богдан Рыбак поделился способом, как правильно и хорошо заточить тяпку, чтобы она ей можно было работать на огороде, и не волноваться из-за того, что она снова затупилась.
Как заточить тяпку в домашних условиях
Подготовьте точильный камень и ведро с водой
Этот способ поможет вам, если нет под руками болгарки или тисков. Понадобятся ведро воды, точильный камень и сама тяпка. Замачиваем брусок на 5 минут в воде, смачиваем саму тяпку, и можно приступать к процедуре.
Точим тяпку о точильный камень
Если нож обычно затачивается с двух сторон, то тяпка точится только с внешней стороны. Расстилаем на стол тряпку, кладем туда точильный камень, смачиваем водой саму тяпку и начинаем точить.
Точим разными движениями: сверху-вниз, круговыми, справа налево, слева направо. Угол заточки должен быть примерно 3-4 милиметра. Больше не надо, иначе тяпка быстрее будет затупливаться.
Время от времени моем точильный камень и само лезвие тяпки. Если камень не мыть, он тоже затупится и быстро износится.
Затачивается примерно от 3 до 5 милиметров. Чем больше угол заточки, тем быстрее будет затупливаться тяпка. Короче, 3-4 мм, больше не нужно.
Чистим лезвие тяпки от заусениц
При заточке на внутренней стороне образуются заусеницы – их следует зачистить камнем, движениями вниз. Тогда ваша тяпка станет острой.
Таким образом, вам удастся хорошо наточить тяпку. Нужно не забывать помыть тяпку и точильный камень в воде и вытереть их сухой тряпкой.
Смотрите видео, как правильно заточить тяпку:
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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