Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачника

Если вам нужна точилка для тяпок, а болгарки или тисков нет под рукой, можно легко справиться и с помощью простого точильного камня для кухонных ножей.

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Правильный угол заточки тяпки – 3-4 миллиметра / Скриншот YouTube

Дачникам хорошо известно, насколько незаменима тяпка, когда нужно что-то делать на огороде. Она нужна, чтобы рыхлить почву, полоть сорняки, окучивать посадку, заделывать удобрение в грунт и выполнять другие работы. Проблема в том, что она быстро затупляется, и тогда возникает вопрос, что необходимо использовать для заточки инструмента, такого как тяпка. Мы расскажем вам об интересном и эффективном способе.

В своем YouTube-канале блогер Богдан Рыбак поделился способом, как правильно и хорошо заточить тяпку, чтобы она ей можно было работать на огороде, и не волноваться из-за того, что она снова затупилась.

Как заточить тяпку в домашних условиях

Подготовьте точильный камень и ведро с водой

Этот способ поможет вам, если нет под руками болгарки или тисков. Понадобятся ведро воды, точильный камень и сама тяпка. Замачиваем брусок на 5 минут в воде, смачиваем саму тяпку, и можно приступать к процедуре.

Точим тяпку о точильный камень

Если нож обычно затачивается с двух сторон, то тяпка точится только с внешней стороны. Расстилаем на стол тряпку, кладем туда точильный камень, смачиваем водой саму тяпку и начинаем точить.

Точим разными движениями: сверху-вниз, круговыми, справа налево, слева направо. Угол заточки должен быть примерно 3-4 милиметра. Больше не надо, иначе тяпка быстрее будет затупливаться.

Время от времени моем точильный камень и само лезвие тяпки. Если камень не мыть, он тоже затупится и быстро износится.

Затачивается примерно от 3 до 5 милиметров. Чем больше угол заточки, тем быстрее будет затупливаться тяпка. Короче, 3-4 мм, больше не нужно.

Чистим лезвие тяпки от заусениц

При заточке на внутренней стороне образуются заусеницы – их следует зачистить камнем, движениями вниз. Тогда ваша тяпка станет острой.

Таким образом, вам удастся хорошо наточить тяпку. Нужно не забывать помыть тяпку и точильный камень в воде и вытереть их сухой тряпкой.

Смотрите видео, как правильно заточить тяпку:

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