Что делать если нет воды: советы украинцам

Украинцам рассказали, что делать, если нет воды / ua.depositphotos.com

Террористичеcкая Россия продолжает террор мирного населения Украины, нанося ракетные удары не только по жилым домам, а и по критической инфраструктуре. Вследствие этих действий, украинцы могут ощущать перебои с водоснабжением, практически как в прифронтовых зонах.

Что делать, если нет воды в квартире

Во-первых, стоит ожидать, что коммунальные службы моментально включаются в работу и в скором времени, вода таки появится. Скорее всего, воду включат быстро.

Во-вторых, в случае отсутствия воды, каждый тут же задумывается, куда звонить, если в доме отключили воду. Самое правильное решение - обращаться на горячую линию или в мэрию. Также, обращайте внимание на информацию региональных СМИ и сообщениям в проверенных Телеграмм-каналах.

В-третьих, если нет питьевой воды и не работает служба доставки, попробуйте набрать воду в ближайшей скважине или обратитесь в ближайшую к вам точку, где продается фильтрованная вода.

В-четвертых, если питьевой воды найти не удалось, помните, что можно вскипятить техническую воду. Чтобы обеззаразить ее, достаточно будет прокипятить ее в течение 10 минут.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать, если в доме отключили газ.

Телефоны основных аварийных служб лучше помнить наизусть, а также приучать к этому детей, чтобы в критической ситуации не терять драгоценное время. Позвонить в аварийную газовую службу необходимо сразу, если вы обнаружите отключение газа или неполадки в газовой сети, или в работе бытовых газовых приборов. Диагностикой и ремонтом такого специфического оборудования должны заниматься исключительно специалисты.

Куда звонить если нет подачи газа

В случае отсутствия газоснабжения в домовладении немедленно обращайтесь в аварийную газовую службу. Ее специалисты быстро и профессионально установят причину перебоев с подачей газа и профессионально устранят неисправности. Аварийно-диспетчерская газовая служба работает круглосуточно. При этом аварийные бригады дежурят ежедневно, без выходных. Обратим внимание, что аварийные заявки службой выполняются бесплатно.

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