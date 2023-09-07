Эти продукты помогут помнить все до деталей: что лучше всего улучшает память

Главред расскажет, какой овощ улучшает памят и что нужно есть, чтобы мозг работал хорошо.

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Что лучше всего улучшает память / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Мозг, как и любой другой орган человека, требует ухода и заботы.Хорошая память и продуктивность зависят от возможностей, которые человек может развивать с помощью упражнений, игр, чтения и даже физических упражнений. Однако мало кто знает, что на память также может повлиять и еда, которую потребляет человек. Мы расскажем, что лучше всего улучшает память.

Какая еда улучшает работу мозга

В продуктах питания содержится масса разных полезных и неполезных элементов, которые имеют прямое влияние на организм человека и могут улучшать его работу. В том числе - работу мозга и память. Одним из самых больших питательных средств для мозга является жирная рыба. Именно в ней содержится Омега-3, которая имеет прямое влияние на работу мозга. Также семена тыквы, которые содержат цинк, магний, жирные кислоты и витамины - могут улучшать продуктивность мозга. Помимо прочего, полезными считаются брокколи и темный горький шоколад. И, конечно, продукты богатые железом играют не последнюю роль.

Какие продукты вредны для памяти

Хуже всего на работу мозга и памяти влияют продукты с высоким гликемическим индексом. Среди них и белый хлеб, и макароны, и картофель. Эта еда нарушает баланс инсулина и глюкозы и приводит к скачку сахара в крови, что в свою очеред - влияет на память.

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Какой овощ улучшает память - удивительно, но факт

Одно из самых больших влияний на память оказывает витамин К, лютеин, фолиевая кислота и бета-каротин. Этих питательных веществ довольно много содержится в зеленых листовых овощах, а именно - в капусте, шпинате и брокколи. Эти овощи замедляют старение когнитивных функций.

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