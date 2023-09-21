УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что можно подарить на День Учителя бюджетно: 6 классных идей

Елизавета Бельмас
21 сентября 2023, 15:01 обновлено 21 сентября, 15:25
Главред расскажет, что любят получать в подарок учителя на День учителя и как лучше их поздравить.
Что можно подарить на День Учителя бюджетно
Что можно подарить на День Учителя бюджетно / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Совсем скоро в Украине отметят День учителя. Ежегодно по традиции ученики поздравляют своих наставников и ларят им подарки. Однако с каждым годом придумать идею становистя труднее. Главред расскажет, чем удивить учителей на День учителя.

.Что лучше всего подарить на День учителя

Конечно, в профессиональный праздник можно подарить то, чем учитель будет пользоваться в классе, однако также можно подарить и персоналный подарок, чтобы человеку было ещё более приятно. Это может быть и ежедневник, и красивый набор чая/кофе, также это может быть плед или тапочки с подогревом, ведь впереди холода. А вот если вы всё же приняли решение сделать профессионалный подарок, можно подарить доску-планер, просто новую доску или даже лазерную указку.

Что любят получать в подарок учителя

Также порадовать человек, который дарит вам знания, можно билетами в театр или кино, это может быть сертификат в магазин косметики или книг, а может быть именное ручки или поход в СПА на массаж. Также можно придумать необычный букет или снять видео-открытку от детей.

видео дня

Что можно подарить на День Учителя - бюджетно

В том случае, если поздравить хочется, но средства не располпагают, никогда не будет лишним хороший кофе или чай. Также это могут быть сладости или наборы сладостей, мед. Помимо прочего, в начале октября есть очень много сезонных цветов.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
подарок День учителя интересные новости
Реклама

Главное за день

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

14:55 Украина
Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:46 Политика
Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:12

Фильмы о любви, которые стоит посмотреть: вечная классика и кино, которое ошеломит

15:08

Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

15:01

Что можно подарить на День Учителя бюджетно: 6 классных идей

14:55

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в КрымуВидео

14:46

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
14:41

Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

13:54

"Довбануло так, что окна вылетели": очевидец рассказал о ракетном ударе по ЧеркассамФотоВидео

13:53

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:36

Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

Реклама
13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

13:15

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

Реклама
11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

Реклама
08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять