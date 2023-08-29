Девушка покрасила волосы буряком и показала, что из этого вышло

Главред расскажет, как можно покрасить волосы народными средствами.

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Как свекла влияет на волосы / коллаж: Главред. фото: скриншот

Изменить цвет волос можно не только с помощью специальной краски, но и с помощью народных средств. Иногда их красят кофе, в другие разы - хной, однако это не все способы, как можно покрасить волосы без краски.

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Девушка в ТикТок показала, как покрасила волосы с помощью буряка.

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Как можно покрасить волосы народными средствами

Для того, чтобы придать волосам розовый или красный оттенок, их можно попробовать покрасить свеклой. Для этого необходимо почистить и отварить овощ, после чего отварить его и протереть через сито. Кашицу, которая получится - можно нанести на волосы и продержать около часа. Затем смыть обычным способом и хорошо промыть волосы.

Однако важно знать, что новый оттенок может хорошо просматриваться только на светлых волосах, на более темных эффект будет практически незначителен. Также важно запомнить, что буряк необходимо отварить, иначе эффекта не будет..

Как свекла влияет на волосы

Помимо того, что свекла может изменить оттенок волос, она также может оказать на них позитивное влияние. Свекла улучшает обменные процессы в волосяных луковицах, после чего волосы становятся более крепкими и устойчивыми к воздействию окружающей среды.

Смотрите видео о том, как девушка покрасила волосы буряком:

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