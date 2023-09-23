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Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

Лидия Неплях
23 сентября 2023, 14:49 обновлено 23 сентября, 14:49
Девушка также делала увеличение груди, пересадку волос, липосакцию и пластику носа, а за все платят ее подписчики.
Девушка сделала самые большие губы Великобритании
Девушка сделала самые большие губы Великобритании / Коллаж Главред, фото Jam Press Vid/ @sofia.lipsx, flickr (ZaldyImg)

Девушка рассказала о том, что потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (около 60 тысяч долларов) на инъекции для губ, так как хотела иметь "самые большие губы в Великобритании", пишет Mirror.

Модель, известная как Sofia Lips, утверждает, что не намерена останавливаться, несмотря на жестокие оскорбления со стороны хейтеров, называющих ее монстром, поскольку она хочет выглядеть как "самая большая кукла-бимбо".

Создательница контента из Манчестера настолько увлеклась косметической хирургией, что уже потратила на процедуры 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов), чтобы в свои 27 лет добиться желаемой внешности. Она призналась, что колет губы каждые два месяца, а люди говорят ей, что она уже "зашла слишком далеко", но ее это не волнует.

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София, девушка с самыми большими губами Англии
София, девушка с самыми большими губами Англии / Фото: Jam Press Vid/@sofia.lipsx

Девушка стремится установить мировой рекорд по самым большим губам, желая растянуть их "настолько, насколько это физически возможно", и уже обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы добиться официального результата. Помимо губ она сделала две операции по увеличению груди, пересадку волос, липосакцию и пластику носа.

Она утверждает, что за ее филлеры платят люди в Интернете, которым нравится, что она "снимает этот процесс".

"Мои губы самые большие и полные, какими они когда-либо были, я увеличиваю их каждые два месяца и только на свои губы потратила 50 000 фунтов стерлингов. Это самые большие губы в Великобритании, и мне даже предложили представители Книги рекордов Гиннесса поехать в Милан в 2024 году, чтобы официально подтвердить это", - говорит девушка.

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании
София, девушка с самыми большими губами Англии / Фото: Jam Press Vid/@sofia.lipsx

София также регулярно следит за своим загаром, заменяя солярий дорогостоящими инъекциями для загара, выкладывая по 500 фунтов стерлингов за инъекцию для придания коже темного оттенка. Помимо наполнителя для губ и инъекций для загара, она часто делает инъекции ботокса в щеки, и хотя это дорого, ей нравится ее внешний вид.

"Я хочу выглядеть как самая настоящая кукла-бимбо. Я постоянно растягиваю свои губы, моим подписчикам в Интернете это нравится", - добавила она.

Тем не менее, в Интернете ее критикуют, высказывая свое мнение о ее внешнем виде. Один человек прокомментировал ее пост в Instagram как "чудовищный", другой добавил: "Простите меня... но, на мой взгляд... ваши губы... вы их слишком раздули", а третий просто спросил: "Что, черт возьми, не так с твоими губами??".

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