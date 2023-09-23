Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

Девушка рассказала о том, что потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (около 60 тысяч долларов) на инъекции для губ, так как хотела иметь "самые большие губы в Великобритании", пишет Mirror.
Модель, известная как Sofia Lips, утверждает, что не намерена останавливаться, несмотря на жестокие оскорбления со стороны хейтеров, называющих ее монстром, поскольку она хочет выглядеть как "самая большая кукла-бимбо".
Создательница контента из Манчестера настолько увлеклась косметической хирургией, что уже потратила на процедуры 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов), чтобы в свои 27 лет добиться желаемой внешности. Она призналась, что колет губы каждые два месяца, а люди говорят ей, что она уже "зашла слишком далеко", но ее это не волнует.
Девушка стремится установить мировой рекорд по самым большим губам, желая растянуть их "настолько, насколько это физически возможно", и уже обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы добиться официального результата. Помимо губ она сделала две операции по увеличению груди, пересадку волос, липосакцию и пластику носа.
Она утверждает, что за ее филлеры платят люди в Интернете, которым нравится, что она "снимает этот процесс".
"Мои губы самые большие и полные, какими они когда-либо были, я увеличиваю их каждые два месяца и только на свои губы потратила 50 000 фунтов стерлингов. Это самые большие губы в Великобритании, и мне даже предложили представители Книги рекордов Гиннесса поехать в Милан в 2024 году, чтобы официально подтвердить это", - говорит девушка.
София также регулярно следит за своим загаром, заменяя солярий дорогостоящими инъекциями для загара, выкладывая по 500 фунтов стерлингов за инъекцию для придания коже темного оттенка. Помимо наполнителя для губ и инъекций для загара, она часто делает инъекции ботокса в щеки, и хотя это дорого, ей нравится ее внешний вид.
"Я хочу выглядеть как самая настоящая кукла-бимбо. Я постоянно растягиваю свои губы, моим подписчикам в Интернете это нравится", - добавила она.
Тем не менее, в Интернете ее критикуют, высказывая свое мнение о ее внешнем виде. Один человек прокомментировал ее пост в Instagram как "чудовищный", другой добавил: "Простите меня... но, на мой взгляд... ваши губы... вы их слишком раздули", а третий просто спросил: "Что, черт возьми, не так с твоими губами??".
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