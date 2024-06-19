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Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье

Сергей Кущ
19 июня 2024, 10:21
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Вместе с отцом они ожидали увидеть процентное совпадение, но все пошло не так, как они думали.
Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье
Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Девушка благодаря ДНК-тесту случайно узнала, что ее мама изменила отцу - и все, что она знала о своей жизни, оказалось ложью.

20-летняя девушка купила домашний ДНК-тест ради интереса, после того как ее отец получил такой же в подарок на день рождения, и с нетерпением ждала результатов, чтобы поделиться ими друг с другом, рассказала она на Reddit.

Однако, прождав пять недель, она с ужасом узнала, что ее отец не является ее биологическим отцом.

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"Я живу со своим папой. Я очень близка с ним, так как мы отлично ладим, а моя мама умерла из-за проблем со здоровьем, когда я была еще маленькой. В то же время мой "дядя" и его семья живут в часе езды от нас; мы все были относительно близки (встречались раз в несколько месяцев). Пару недель назад мой папа получил тест ДНК в подарок от друзей на свой день рождения. Я тоже решила пройти его, чтобы мы могли сравнить наши результаты и другие вещи, входящие в комплект", - поделилась девушка.

Что такое reddit?

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

По ее словам, они ожидали увидеть процентное совпадение, но все пошло не так, как они думали. Согласно полученным результатам, она утверждает, что ее биологический отец на самом деле ее дядя - брат ее отца.

"Когда мы изучили все подробнее, оказалось, что мой "дядя" - мой отец, а мои "двоюродные братья" (у него есть два сына 18 и 20 лет) - мои сводные братья. Мы с папой начали выяснять, нормально ли это - не случаются ли ошибки в их базе данных, и теперь мы уверены, что вероятность того, что мой "дядя" является моим биологическим отцом, довольно высока", - рассказала девушка.

В то же время она призналась, что похожа на своего отца, но также похожа и на своего дядю.

"Мой папа опустошен, и после вчерашнего звонка дяде он сидел в своей комнате и много плакал. С тех пор мы не разговаривали. Мне очень жаль его, ведь он очень любил мою маму и всегда рассказывал мне о ней". "Как мне обратиться к папе с этой темой? К дяде? Я также не уверена, стоит ли мне обращаться с этим к моим двоюродным братьям", - подытожила девушка.

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