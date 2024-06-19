Вместе с отцом они ожидали увидеть процентное совпадение, но все пошло не так, как они думали.

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Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Девушка благодаря ДНК-тесту случайно узнала, что ее мама изменила отцу - и все, что она знала о своей жизни, оказалось ложью.

20-летняя девушка купила домашний ДНК-тест ради интереса, после того как ее отец получил такой же в подарок на день рождения, и с нетерпением ждала результатов, чтобы поделиться ими друг с другом, рассказала она на Reddit.

Однако, прождав пять недель, она с ужасом узнала, что ее отец не является ее биологическим отцом.

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"Я живу со своим папой. Я очень близка с ним, так как мы отлично ладим, а моя мама умерла из-за проблем со здоровьем, когда я была еще маленькой. В то же время мой "дядя" и его семья живут в часе езды от нас; мы все были относительно близки (встречались раз в несколько месяцев). Пару недель назад мой папа получил тест ДНК в подарок от друзей на свой день рождения. Я тоже решила пройти его, чтобы мы могли сравнить наши результаты и другие вещи, входящие в комплект", - поделилась девушка.

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По ее словам, они ожидали увидеть процентное совпадение, но все пошло не так, как они думали. Согласно полученным результатам, она утверждает, что ее биологический отец на самом деле ее дядя - брат ее отца.

"Когда мы изучили все подробнее, оказалось, что мой "дядя" - мой отец, а мои "двоюродные братья" (у него есть два сына 18 и 20 лет) - мои сводные братья. Мы с папой начали выяснять, нормально ли это - не случаются ли ошибки в их базе данных, и теперь мы уверены, что вероятность того, что мой "дядя" является моим биологическим отцом, довольно высока", - рассказала девушка.

В то же время она призналась, что похожа на своего отца, но также похожа и на своего дядю.

"Мой папа опустошен, и после вчерашнего звонка дяде он сидел в своей комнате и много плакал. С тех пор мы не разговаривали. Мне очень жаль его, ведь он очень любил мою маму и всегда рассказывал мне о ней". "Как мне обратиться к папе с этой темой? К дяде? Я также не уверена, стоит ли мне обращаться с этим к моим двоюродным братьям", - подытожила девушка.

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