В своем TikTok Сара показала очень редкую находку, увидев которую она чуть не потеряла дар речи.

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Девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов: что она там нашла / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Поход в секонд-хенд в большинстве случаев не предвещает каких-то необычных моментов, но не для американки Сары Данк - всего за несколько минут она разбогатела на кругленькую сумму.

В своем TikTok девушка показала очень редкую находку, увидев которую, она чуть не потеряла дар речи.

В начале ролика Сара стоит возле вешалки с одеждой из магазина эконом-класса. Она берет платье и показывает ценник в 17,49 канадских долларов вместе с ярлыком Gianni Versace.

видео дня

Девушка нашла платье от Версаче в секонд-хенде / скриншот с видео

Сара возбужденно болтает со своей спутницей. Можно услышать, как она называет платье "идеальным" и "потрясающим", прежде чем положить платье перед собой, чтобы проверить его качество.

Винтажное платье от Версаче, которое стоило всего 12 долларов, может стоить гораздо больше - 10 000 долларов, если окажется подлинным.

Неудивительно, что комментаторы завидовали и радовались находке Сары.

Смотрите видео о том, как девушка нашла "бриллиант" среди вещей в секонд-хенде:

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