Девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов: что она там нашла

Поход в секонд-хенд в большинстве случаев не предвещает каких-то необычных моментов, но не для американки Сары Данк - всего за несколько минут она разбогатела на кругленькую сумму.
В своем TikTok девушка показала очень редкую находку, увидев которую, она чуть не потеряла дар речи.
В начале ролика Сара стоит возле вешалки с одеждой из магазина эконом-класса. Она берет платье и показывает ценник в 17,49 канадских долларов вместе с ярлыком Gianni Versace.
Сара возбужденно болтает со своей спутницей. Можно услышать, как она называет платье "идеальным" и "потрясающим", прежде чем положить платье перед собой, чтобы проверить его качество.
Винтажное платье от Версаче, которое стоило всего 12 долларов, может стоить гораздо больше - 10 000 долларов, если окажется подлинным.
Неудивительно, что комментаторы завидовали и радовались находке Сары.
Смотрите видео о том, как девушка нашла "бриллиант" среди вещей в секонд-хенде:
@dunk.sarah
I have no words♬ original sound - Sarah dunk
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