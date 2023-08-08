Фен и кипяток запрещены: как быстро растопить лед в морозилке

Перед тем, как вы решили разморозить холодильник, очень важно разобраться, как правильно это сделать.

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Как быстро растопить лед в морозилке / коллаж: Главред, фото: pexels

Размораживание холодильника - необходимая мера, особенно, когда льда намерзло так много. что справиться с ним становится невозможно. Мы расскажем, как правильно разморозить холодильник.

Также важно знать, что категорически не стоит пытаться разморозить холодильник с помощью фена или кипятка. Такие, казалось бы, безобидные действия - способны испортить вашу технику навсегда.

Почему нельзя размораживать холодильник феном и кипятком

Довольно распространенная практика размораживания льда в холодильнике с помощью фена и кипятка - настоящий враг для вашей техники. Всё дело в том, что высокая температура может повредить компоненты холодильника, в частности - пластик стенок и прочее.

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Как быстро растопить лед в морозилке

Наиболее безопасным методом размораживания холодильника является обработка льда с помощью воды комнатной температуры. Однако этот способ достаточно долгий. Для того, чтобы этот процесс ускорить, можно поставить на полку кастрюлю с горячей водой, но не кипятком. Важно ставить ее не на лед и не на материал самого холодильника, а на подставку, например - разделочную доску.

Что нужно делать чтобы быстро разморозить холодильник

Также неплохим вариантом размораживания холодильника является помещение на полку грелки с теплой водой. Очень важно положить грелку также на подставку, чтобы она не испортила материал, из которого создан холодильник.

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