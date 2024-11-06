Где на картинке призрак: загадку за 6 секунд разгадают только самые сообразительные

Если вы ищете задание, которое помогло бы проверить ваш IQ и испытать вашу сообразительность, то эта задачка точно для вас. В новой загадке нужно отгадать, кто из изображенных на картинке лиц является призраком, пишет jagranjosh.
На картинке мы видим трех человек, которые сидят в тюремной камере, имея на себе одежду тюремного оранжевого цвета. Один из заключенных сидит на полу и прикован цепями к стене, двое других сидят на скамейке.
На первый взгляд никто из них не вызывает подозрения. Но если присмотреться, то становится понятно, что у одного из них таки есть серьезный секрет - он призрак. И вам нужно догадаться, о ком именно идет речь.
Лишь небольшой процент людей, которые возьмутся за эту загадку, смогут ее разгадать. К тому же не стоит забывать, что задание ограничено небольшим количеством времени - на него дается всего 6 секунд.
Конечно, никому не хочется проигрывать, когда речь идет о разгадывании логических загадок, и не только их. Но что же делать, если загадка оказывается слишком сложной? Хотя, не стоит опускать руки раньше времени - лучше сосредоточиться на задании, не отвлекаться и попытаться найти ответ как можно быстрее.
Если быть настойчивыми, не сдаваться и двигаться вперед вопреки всему, то вам точно все удастся. Самые высокие вершины покоряются только настойчивым и целеустремленным людям.
А когда разгадаете эту загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям - возможно, они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Призраком является парень, который сидит справа на скамейке - если присмотреться, то видно, что его левая нога проходит через скамейку, что было бы невозможно, если он был бы живым человеком.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 11 секунд сказать, чем отличаются 2 трактора. Трудно будет отыскать все мелкие детали, которые являются неодинаковыми на двух похожих рисунках - придется хорошо постараться.
Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно догадаться, какие 3 отличия есть между рисунками. На разгадывание дается всего 15 секунд, что значительно усложняет выполнение этой задачи.
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