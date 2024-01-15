Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 15 секунд найти кошку

После праздников снова наступили рутинные будни, которые можно разнообразить головоломками. Оптические иллюзии потренируют мозг и поднимут вам настроение. На этот раз нам нужно найти кошку, которая прячется среди кактусов.
Головоломка от The Sun очень простая, достаточно внимательно рассмотреть картинку и вы найдете правильный ответ. Смотрите на изображение, и вам все быстро станет понятно.
На картинке – кактусы. На первый взгляд, никакой кошки здесь нет. Смотрите внимательной и вы ее найдете.
Дается всего 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кошку? Ловите подсказку: она справа посередине. Белая кошка, которую вы искали.
Не расстраивайтесь, если не получилось разгадать оптическую иллюзию. Пробуйте другие задачки – например, головоломку, где надо за 4 секунды найти апельсин. Особенный апельсин отличается от других на картинке.
Также у нас для вас есть головоломка, где надо найти овечку за 8 секунд. Среди Дедов Морозов, которые, по всей видимости, собрались, чтобы сделать совместный фотоснимок, спряталась овечка. Постарайтесь быстро ее отыскать.
Можете попробовать разгадать головоломку для веселых и находчивых, где за 9 секунд нужно найти льва, кошку и мышь. Смотрите внимательно на изображение, и вы отыщите всех животных.
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