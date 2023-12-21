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Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 580 за 5 секунд

Андрей Ганчук
21 декабря 2023, 05:30
Потренируйте вашу внимательность и зоркость – попробуйте найти цифру 580, которая, казалось бы, перед вашими глазами, но отыскать ее не очень даже просто.
Глав
Найдите цифру 580 всего за 5 секунд / Jagranjosh

Скучные и рутинные будни легко разбавить разгадкой головоломок. Простые и сложные оптические иллюзии помогут потренировать мозг и концентрацию. На этот раз нам нужно внимательно изучить таблицу, где следует отыскать цифру 580.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, но потребует внимательности. Вы легко найдете цифру после того, как хорошо изучите таблицу.

На картинке – черным шрифтом нарисовано множество цифр 590. Среди них есть и цифра 580, которую вам и нужно найти.

видео дня

Дается всего 5 секунд. Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Внимательно смотрите на картинку и вы быстро найдете ответ / Jagranjosh

Не удалось найти 580? Ловите подсказку – цифра в третьем ряду слева внизу. Она обведена красным кругом.

Разгадка
Если удалось быстро найти цифру 580, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Тренируйтесь и все получится.

К примеру, вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Там нужно за 7 секунд помочь женщине найти щенка. Он спрятался в парке и наблюдает за происходящим.

Кроме того, у нас есть и головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно отыскать букву О всего за 3 секунды. Задачка простая, но нужно быть внимательным.

А еще мы предлагаем разгадать загадочную новогоднюю головоломку. Дается целых 3 минуты, чтобы найти эльфа. Нужно очень внимательно рассматривать картинку для разгадки этой оптической иллюзии.

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