Головоломка для веселых и находчивых: надо за 15 секунд найти рыбку для кота

Когда становится очень скучно на работе или дома, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают не только весело провести время, но и потренировать концентрацию и мышление. На этот раз нам нужно найти рыбу для кота.
Головоломка от Times Now достаточно сложная, чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно рассматривать картинку. Проявите максимум концентрации, и вы сможете найти правильный ответ.
На картинке – задумчивый кот, который сидит в помещении, где все разбросано. Очевидно, он ищет рыбу, которую так и не может отыскать.
Готовы помочь коту? У вас 15 секунд, поехали!
Не удалось найти рыбу? Ловите подсказку: она изображена на вазе, которая перевернута справа в углу.
Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. К примеру, у нас есть для вас головоломка, где надо за 9 секунд найти кошек. Среди рыже-белых кошек есть и белые, и именно их вам надо отыскать.
Также предлагаем изучить головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Среди комбинации из двух цифр и одной буквы вам следует отыскать цифру 257. Дается всего 10 секунд.
А еще есть головоломка, где надо за 7 секунд найти щенка. Женщина разыскивает серую собаку, которая прячется в парке, совсем недалеко от людей.
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