Головоломка для веселых и находчивых: надо за 15 секунд найти рыбку для кота

Попробуйте разгадать очень веселую, но сложную головоломку – нужно помочь задумчивому коту найти рыбку, которая спряталась и от него, и от вас.

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Найдите рыбку для кота за 15 секунд / Times Now

Когда становится очень скучно на работе или дома, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают не только весело провести время, но и потренировать концентрацию и мышление. На этот раз нам нужно найти рыбу для кота.

Головоломка от Times Now достаточно сложная, чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно рассматривать картинку. Проявите максимум концентрации, и вы сможете найти правильный ответ.

На картинке – задумчивый кот, который сидит в помещении, где все разбросано. Очевидно, он ищет рыбу, которую так и не может отыскать.

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Готовы помочь коту? У вас 15 секунд, поехали!

Внимательно смотрите на картинку, чтобы найти рыбу / Times Now

Не удалось найти рыбу? Ловите подсказку: она изображена на вазе, которая перевернута справа в углу.

Если вам удалось помочь коту и найти рыбку, вы очень внимательный человек / Times Now

Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. К примеру, у нас есть для вас головоломка, где надо за 9 секунд найти кошек. Среди рыже-белых кошек есть и белые, и именно их вам надо отыскать.

Также предлагаем изучить головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Среди комбинации из двух цифр и одной буквы вам следует отыскать цифру 257. Дается всего 10 секунд.

А еще есть головоломка, где надо за 7 секунд найти щенка. Женщина разыскивает серую собаку, которая прячется в парке, совсем недалеко от людей.

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