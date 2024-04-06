Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти меч гладиатора

Головоломки — отличный способ сохранить остроту ума в зрелом возрасте. Для этого стоит начать тренироваться уже сейчас. Главред предлагает проверить свою внимательность - для этого нужно найти предмет на картинке.
Посмотрите внимательно на изображение - на нем вы видите воинствующего гладиатора, который готовится к бою. Все, что вам нужно сделать, это найти его блестящий меч.
Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего лишь семь секунд.
Подсказка. Хитрый, но забывчивый воин спрятал оружие при себе. Поэтому обязательно внимательно присмотритесь к его доспехам.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Ранее Главред предлагал головоломку для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти обезьяну за 8 секунд.
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