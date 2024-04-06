Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти меч гладиатора

Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего лишь семь секунд.

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Головоломку нужно решить за 7 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки — отличный способ сохранить остроту ума в зрелом возрасте. Для этого стоит начать тренироваться уже сейчас. Главред предлагает проверить свою внимательность - для этого нужно найти предмет на картинке.

Посмотрите внимательно на изображение - на нем вы видите воинствующего гладиатора, который готовится к бою. Все, что вам нужно сделать, это найти его блестящий меч.

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У вас есть семь секунд, чтобы выполнить задание / Фото: mirror.co.uk

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Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего лишь семь секунд.

Подсказка. Хитрый, но забывчивый воин спрятал оружие при себе. Поэтому обязательно внимательно присмотритесь к его доспехам.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти обезьяну за 8 секунд.

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