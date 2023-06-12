Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивит

Мужчина в Сети показал странный, но довольно интересный и полезный лайфхак.

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Мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете / Фото: скриншот YouTube

Средство для мытья посуды в основном используется для... мытья посуды или уборки, но оно может быть действительно полезным и для других целей.

Например, из него можно сделать отличный пакет со льдом! Их не только удобно брать с собой на пляж, чтобы охладить напитки, но и они могут облегчить боль или отек.

Мужчина в Сети показал простой способ сделать свои собственные пакеты со льдом. Все, что вам нужно, это несколько распространенных продуктов, которые найдутся в каждом доме:

многоразовый пластиковый пакет для заморозки 250 мл средства для мытья посуды 60 мл растирания/изопропилового спирта

Как сделать пакет со льдом?

Налейте обе жидкости в полиэтиленовый пакет. Если вы не хотите использовать средство для мытья посуды, вы можете заменить его равными частями воды и медицинского спирта.

Пакет должен быть заполнен примерно на три четверти. Постарайтесь выдавить весь лишний воздух.

Чтобы быть особенно осторожным, вы можете положить дополнительный пластиковый пакет вокруг сумки для морозильной камеры. Поместите пакет в вертикальном положении в морозильную камеру, пока он не станет ледяным. Он не замерзнет, ​​а останется немного гибким.

Смотрите видео о том, как сделать пакет со льдом в домашних условиях:

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