Холоденко раскрыла способ, как быстро снять тревожное состояние

Главред расскажет важные советы, которые помогут побороть тревогу в считанные часы.

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Как быстро снять тревожное состояние / коллаж: Главред, фото: скриншот,pexels

Состояние тревоги в той или иной мере, но встречалось каждому человеку. Справиться с ним иногда бывает довольно трудно, однако это всё же возможно, если прислушаться к себе и воспользоваться советом экспертов. Мы расскажем, как быстро снять тревожное состояние.

Как вывести себя из состояния тревоги

Известная в Украине психолог Наталья Холоденко, которая специализируется на психологии детей, взрослых и пар, раскрыла главный путь к тому, как лучше, проще и быстрее избавиться от тревоги.

По словам психолога, первым шагом к избавлению от тревоги должно быть избавление от того, что человек давно откладывает. Например - неприятный разговор или какое-то неприятное действие.

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"Хотя бы элементарно. Вот например, когда вам кто-то говорит замечание или громко смеется и вы говорите - "Мне это мешает". Хотя бы так", - говорит психолог.

Она также добавила, что можно не давать указания человеку, а просто констатировать факт того, что вам что-то некомфортно и у вас это вызывает тревогу. К тому же, она объяснила, что в тревогу необходимо идти и учиться слышать себя, чтобы ее контролировать. Проще говоря - необходимо убирать источники тревоги и не терпеть это состояние.

Кто такая Наталья Холоденко? Наталья Холоденко - известный в Украине психолог, известная своими курсами и участием во множестве проектов на ТВ. Наталья Холоденко активно ведет свои социальные сети, в которых делится советами с желающими. В ТикТок на психолога подписаны почти 500 тысяч человек, в Facebook почти миллион - 936 000 человек.

Смотрите видео о том, что хорошо помогает от тревоги:

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