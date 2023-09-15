Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

В этот день родилось много мировых звезд, а также празднуют День ангела мужчины с более чем 20 именами.

https://glavred.info/life/imeniny-15-sentyabrya-lyudi-s-kakimi-imenami-prazdnuyut-den-angela-10500043.html Ссылка скопирована

Именины 15 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Robert Cooke, Matthew Peoples)

Именины - это день, когда каждому из нас уделяется особенное внимание, ведь наше имя становится центром внимания и поводом для праздника. Читайте о том, кто празднует 15 сентября День ангела.

Именины 15 сентября: мужские имена

Анатолий;

Антон;

Богдан;

Василий;

Виктор;

Владимир;

Вольдемар;

Герман;

Демид;

Елизар;

Ефим;

Иван;

Леонид;

Михаил;

Николай;

Павел;

Пётр;

Степан;

Фёдор;

Филипп;

Юлиан;

Ян.

Именины 15 сентября: женские имена

Ксения - происходит из древнегреческого языка и переводится как "гостеприимство" или "гостеприимная". Ксению можно описать как человека с уязвимой, иногда даже холодной натурой, напоминающей снежную королеву. В то же время, она обладает качествами прекрасной подруги, на которую всегда можно полагаться. На рабочем месте Ксения проявляет активность и предпочитает осмысленный подход вместо спешки, стараясь тщательно обдумывать каждое решение.

Серафима - имя, имеющее глубокие религиозные корни, связанные с Библией. В Библии, серафимы - это шестикрылые ангелы, и перевод с древнееврейского этого слова означает "огненный". В характере Серафимы можно увидеть детскую беспечную радость, некоторую наивность и эмоциональность. Она может проявлять внешнюю экстравагантность, но это чаще всего игра, чем ее истинная сущность. Она предпочитает избегать ответственности за свои поступки и редко приносит радость окружающим. Однако она обладает обаянием и умением общаться, что позволяет ей иметь друзей больше, чем недрузей.

видео дня

Кто родился 15 сентября

Том Харди - британский актёр, продюсер, сценарист;

- британский актёр, продюсер, сценарист; Оливер Стоун - американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх "Оскаров";

- американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх "Оскаров"; Принц Гарри, герцог Сассекский - сын британского короля Карла ІІІ и его первой жены принцессы Дианы;

- сын британского короля Карла ІІІ и его первой жены принцессы Дианы; Челси Кейн , американская актриса и певица;

, американская актриса и певица; Агата Кристи , английская писательница, автор детективной прозы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.