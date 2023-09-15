УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

Лидия Неплях
15 сентября 2023, 01:15
7
В этот день родилось много мировых звезд, а также празднуют День ангела мужчины с более чем 20 именами.
Именины 15 сентября
Именины 15 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Robert Cooke, Matthew Peoples)

Именины - это день, когда каждому из нас уделяется особенное внимание, ведь наше имя становится центром внимания и поводом для праздника. Читайте о том, кто празднует 15 сентября День ангела.

Именины 15 сентября: мужские имена

  • Анатолий;
  • Антон;
  • Богдан;
  • Василий;
  • Виктор;
  • Владимир;
  • Вольдемар;
  • Герман;
  • Демид;
  • Елизар;
  • Ефим;
  • Иван;
  • Леонид;
  • Михаил;
  • Николай;
  • Павел;
  • Пётр;
  • Степан;
  • Фёдор;
  • Филипп;
  • Юлиан;
  • Ян.

Именины 15 сентября: женские имена

Ксения - происходит из древнегреческого языка и переводится как "гостеприимство" или "гостеприимная". Ксению можно описать как человека с уязвимой, иногда даже холодной натурой, напоминающей снежную королеву. В то же время, она обладает качествами прекрасной подруги, на которую всегда можно полагаться. На рабочем месте Ксения проявляет активность и предпочитает осмысленный подход вместо спешки, стараясь тщательно обдумывать каждое решение.

Серафима - имя, имеющее глубокие религиозные корни, связанные с Библией. В Библии, серафимы - это шестикрылые ангелы, и перевод с древнееврейского этого слова означает "огненный". В характере Серафимы можно увидеть детскую беспечную радость, некоторую наивность и эмоциональность. Она может проявлять внешнюю экстравагантность, но это чаще всего игра, чем ее истинная сущность. Она предпочитает избегать ответственности за свои поступки и редко приносит радость окружающим. Однако она обладает обаянием и умением общаться, что позволяет ей иметь друзей больше, чем недрузей.

видео дня

Кто родился 15 сентября

  • Том Харди - британский актёр, продюсер, сценарист;
  • Оливер Стоун - американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх "Оскаров";
  • Принц Гарри, герцог Сассекский - сын британского короля Карла ІІІ и его первой жены принцессы Дианы;
  • Челси Кейн, американская актриса и певица;
  • Агата Кристи, английская писательница, автор детективной прозы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

23:54 Украина
Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

23:20 Украина
Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

22:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:20

Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

01:15

Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

14 сентября, четверг
23:54

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

23:29

Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр

23:20

Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
22:59

Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

22:33

Зеленский летит в США, Белый дом готовит встречу с Байденом - СМИ

22:19

Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

22:03

Сомневался в независимости Украины: из МОН уволили скандального экспертаФото

Реклама
21:58

ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУРВидео

21:26

Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об "уничтожении" морских дронов

21:20

Что такое "криси" в украинском языке: никогда не догадаетесь, потому что речь не о мышах

21:02

Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран - Минобороны

21:02

"Он сказал "Да": блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленномуВидео

20:56

"Ослепить войска РФ": Свитан рассказал, как ВСУ проводят зачистку в Крыму

20:17

20 лет за решеткой: популярную российскую актрису арестовали с 2 кг наркотиков

20:00

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два русских патрульных корабля - СтратКом ВСУ

19:35

"Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы обязательно одержите победу!"- Борис Джонсон

19:33

"Культурный код. Запрограммированы на убийство": как культура влияет на общество

19:10

Северная Корея вступает в войну на стороне агрессорамнение

Реклама
19:06

"Это сбой": в Минобороны оправдались после заявления об "освобождении" Андреевки

18:59

Танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистовВидео

18:56

Нет начала, нет конца: как легко узнать размер кольца - способы поймет любой

18:55

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

18:42

Какие вещи нужно сжечь 16 сентября, чтобы началась белая полоса: приметы

18:06

Украину накрывает сильный шторм: почти во всех регионах ударят грозовые дожди

17:53

Что значат цветы каланхоэ: растение, которое приносит невероятные изменения

17:22

Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

17:17

"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

17:04

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

16:59

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:42

Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

16:37

В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

16:33

Правоохранительные органы проверяют бывшее и нынешнее руководство ФГВФЛ на предмет коррупции - СМИ

16:28

Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

16:24

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

16:22

"Супербыстрая" домашняя лапша за 15 минут: нужен только один ингредиент

16:14

В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

16:13

Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы

16:03

"Кто такие украинцы?": Наталья Холоденко рассказала, как приблизить конец войны

Реклама
15:53

Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета

15:50

"Пытался сбить": российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету

15:32

4 эффективных упражнения для похудения за месяц: тренер показала идеальную тренировкуВидео

15:31

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 12 секунд найти кролика

15:04

Маска в лоб спросили, зачем он помогает россиянам: как ответил миллиардер

15:02

Когда новые мобилизованные оккупанты появятся на фронте: эксперт раскрыл план ПутинаВидео

14:44

"РФ может мобилизовать до 8 миллионов россиян": Ягун раскрыл, к чему готовиться УкраинеВидео

14:31

"Корабль – не игла, его не спрячешь": Украина вынесла жесткое предупреждение РФ

14:29

День осеннего равноденствия 2023: что сделать в этот день, чтобы жить лучше

14:23

Как после побега из Украины выглядит внук Софии Ротару

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять