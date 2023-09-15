Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

Именины - это день, когда каждому из нас уделяется особенное внимание, ведь наше имя становится центром внимания и поводом для праздника. Читайте о том, кто празднует 15 сентября День ангела.
Именины 15 сентября: мужские имена
- Анатолий;
- Антон;
- Богдан;
- Василий;
- Виктор;
- Владимир;
- Вольдемар;
- Герман;
- Демид;
- Елизар;
- Ефим;
- Иван;
- Леонид;
- Михаил;
- Николай;
- Павел;
- Пётр;
- Степан;
- Фёдор;
- Филипп;
- Юлиан;
- Ян.
Именины 15 сентября: женские имена
Ксения - происходит из древнегреческого языка и переводится как "гостеприимство" или "гостеприимная". Ксению можно описать как человека с уязвимой, иногда даже холодной натурой, напоминающей снежную королеву. В то же время, она обладает качествами прекрасной подруги, на которую всегда можно полагаться. На рабочем месте Ксения проявляет активность и предпочитает осмысленный подход вместо спешки, стараясь тщательно обдумывать каждое решение.
Серафима - имя, имеющее глубокие религиозные корни, связанные с Библией. В Библии, серафимы - это шестикрылые ангелы, и перевод с древнееврейского этого слова означает "огненный". В характере Серафимы можно увидеть детскую беспечную радость, некоторую наивность и эмоциональность. Она может проявлять внешнюю экстравагантность, но это чаще всего игра, чем ее истинная сущность. Она предпочитает избегать ответственности за свои поступки и редко приносит радость окружающим. Однако она обладает обаянием и умением общаться, что позволяет ей иметь друзей больше, чем недрузей.
Кто родился 15 сентября
- Том Харди - британский актёр, продюсер, сценарист;
- Оливер Стоун - американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх "Оскаров";
- Принц Гарри, герцог Сассекский - сын британского короля Карла ІІІ и его первой жены принцессы Дианы;
- Челси Кейн, американская актриса и певица;
- Агата Кристи, английская писательница, автор детективной прозы.
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