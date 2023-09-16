Именины 16 сентября: поздравьте с Днем ангела обладательниц имени Василина

Сегодня именины празднуют женщины с именами Василина, Домна, и владельцы семерых мужских имен.

https://glavred.info/life/imeniny-16-sentyabrya-pozdravte-s-dnem-angela-obladatelnic-imeni-vasilina-10500850.html Ссылка скопирована

День Ангела 16 сентября / коллаж Главред, фото flickr (Ak~i) Instagram (vasylyna_ _ l)

Именины 16 сентября: мужские имена

Андрей - переводится как "мужчина" или "мужественный". По другой версии, оно может возникнуть от слова "андрейос", означающего "храбрый". Характер Андрея отмечается импульсивностью и непредсказуемостью. Сложно предугадать, что он сделает в следующий миг. Его внутренний мир очень сложен, хотя по его поведению этого можно не заметить. Он любит шутить и подталкивать других к смеху, всегда имеет позитивный настрой и умеет заряжать энергией всех вокруг.

Алексей - означает "оберегающий". Постоянные переживания по любому поводу часто способствуют развитию творческих способностей у Алексея. Большинство людей с этим именем очень терпеливы и всегда верят в свои силы. Алексии всегда старательно выполняют свои обязанности и имеют потенциал для успешной карьеры в различных отраслях. Кроме того, они отмечаются такими чертами, как обдуманность, уравновешенность природы и умение общаться с людьми. Это помогает им добиваться больших успехов в дипломатии.

Сергей - означает"высокий" или "знатный". Сергей обычно очень уязвим. Его можно легко обидеть даже малейшей критикой. У него хорошая интуиция и он умеет понять сущность людей. С ним сложно избежать конфликтов и трудно договориться. Решает жизненные трудности самостоятельно, не рассчитывая на кого-то. У него много друзей, и он готов помочь им в любой момент. Сергей предпочитает противоположный пол и шумные компании, но многие даже не подозревают, что в то же время он может быть очень серьезным.

видео дня

Илья - переводится как "мой Бог - Господь". Илья - несомненный лидер, несколько эгоистичный. Иногда он бывает взрывной и несдержанный. У этого мужчины непредсказуемые решения, его трудно убедить в чем-то. Илья решительный, отважный и настойчивый, он может быть активным ночью, работать на нескольких должностях и одновременно учиться, чтобы быстрее достичь желаемого результата.

Михаил - переводится как "подобный Господу". Тактичный и дружелюбный мужчина. Он никогда не ставит себя выше других, уважает личные границы других. Люди с этим именем могут быть уязвимыми, но не злобными. Они имеют слабое здоровье и не всегда признают свою неправоту. Михаил является непредсказуемым работником. Он хорошо выполняет свою работу, но может нарушить сроки или сильно опоздать. Общение с коллегами у него нейтральное - без споров, но и без особого дружеского отношения.

Петр - означает "скала", "камень". Он прямолинеен, поэтому у него почти нет друзей. Его легко обидеть, но со временем он научится принимать людей со всеми их недостатками. Он великий идеалист и практически никогда не поддается неудачам в жизни. Петр очень внимательно и тщательно выбирает своих друзей и семью, сравнивая их со своими вымышленными идеалами. Иногда он может быть слишком импульсивным, но так же быстро успокаивается, как и раздражается. Петр отличается высокой интуицией и интеллектом и аналитическим умом.

Иван - означает "дар Бога", "Божья милость". Взрослого Ивана характеризуют такие качества, как спокойствие и порядочность. Он неторопливый человек, но его медлительность иногда может быть полезной. Стоит отметить, что, главным образом, именно обдуманность и благоразумие приносят ему максимальную пользу. Ивана трудно вывести из равновесия. Он - искренний друг и надежный товарищ.

Обычно Иван очень любит работать руками, но также может отличиться в интеллектуальной сфере. Из таких лиц получаются отличные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение у коллег и руководства.

Именины 16 сентября: женские имена

Василина - переводится как "царица". Она отличается отчетливым чувством юмора и образованностью. Василина всегда старается выглядеть стильно и красиво. Она наслаждается светской жизнью и с радостью посещает театры.

В отношениях с мужчинами Василина - сложный партнер. Что касается детей, она требует от них опрятности, ответственности и независимости. Василина всегда гостеприимна, но не особо умеет готовить, поэтому часто заказывает готовую еду или посещает рестораны.

Домна - переводится как "хозяйка дома","госпожа". Она не делает пустых планов, умеет эффективно управлять своим временем и временем других людей. Всегда придерживается своего слова и не разбрасывает слов на ветер. Для Домны ее репутация имеет огромное значение, поэтому она всегда ведет себя осмотрительно и достойно. Дома она деловая женщина, которая вкладывает много усилий в свою карьеру. У Домны немного друзей, поскольку для нее важнее всего честность, открытость и верность в отношениях. Все дела, которые она начинает, всегда доводятся до конца.

Кто родился 16 сентября

Би Би Кинг - американский гитарист, певец, автор песен, "Король блюза".

- американский гитарист, певец, автор песен, "Король блюза". Микки Рурк - американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус".

- американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус". Дэвид Копперфильд - американский фокусник-иллюзионист.

- американский фокусник-иллюзионист. Ник Джонас - американский певец и актер, участник группы Jonas Brothers.

американский певец и актер, участник группы Jonas Brothers. Николай Какурин - военный деятель, полковник армии УНР и УГА.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.