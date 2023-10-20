УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

Андрей Ганчук
20 октября 2023, 05:00
Самый простой способ, как вернуть деньги за покупку в App Store через телефон, это воспользоваться сайтом компании Apple и правильно отправить заявку.
Iphone
Вы сможете проверить на практике, как долго Apple возвращает деньги за подписку – процесс занимает от 48 часов до 2 месяцев / Скриншот YouTube

Владельцам Iphone для полного доступа к функционалу приложений приходится оформлять платную подписку. Бывает, когда приложение больше нам не нужно, однако деньги списываются в рамках оформленного автоматического платежа. Поэтому возникает проблема, как отменить подписку на айфоне и вернуть деньги. Мы расскажем вам о простом способе, как это сделать.

Как быстро и просто отменить подписку на приложения с Iphone

Это достаточно легкий способ, который рекомендуется. Можно зайти и все сделать как с Iphone, так и при помощи iPad.

видео дня

Для начала вам нужно перейти на сайт reportaproblem.apple.com и войти в систему при помощи собственного Apple ID. Здесь можно ввести e-mail или номер телефона.

После этого нажмите на Я хочу – Оформить запрос на возмещение .

После этого выберите причину возврата денежных средств и нажмите Далее.

Выбирайте приложение, от которого хотите отписаться, и нажмите Отправить.

Деньги должны вернуться на вашу банковскую карту, которая указана в Apple ID.

Когда вернутся деньги от Apple после отписки от приложения

Когда вы оформили запрос, следует дождаться ответа от сервисного центра. Обычно это 1-2 недели, ответ придет на электронную почту. После того, как принято положительное решение, денежные средства поступают на счет владельца устройства.

Сроки возвращения средств зависят от способа оплаты подписки. Быстрее всего возврат денег происходит на счет в App Store – 48 часов. На банковскую карту средства приходят в течение 30 дней. А вот чтобы получить деньги на мобильный счет, придется подождать до двух месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Apple iPad iPhone интересные новости
Реклама

Главное за день

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

01:05 Синоптик
Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

22:23 Украина
США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

21:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

05:00

Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

04:35

"Кремль - инициатор": Кочетков объяснил, как Россия отвлекает мир от войны в УкраинеВидео

04:00

О баллистике и "шахедах" можно забыть: Жданов рассказал, как Иран может "кинуть" РФ

03:30

Желтых пятен больше не будет: 7 простых народных методов стирки постели

03:02

Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной КореиВидео

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановРоссия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов
02:30

Сытный куриный суп всего из шести ингредиентов: рецепт для ленивыхВидео

02:03

Леся Никитюк поделилась сокровенными желаниями в пикантном платье-сетке

01:33

Угроза Третьей мировой: эксперт назвал страну, с которой может начаться глобальный конфликтВидео

01:05

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

Реклама
19 октября, четверг
23:45

Эксперты назвали "гламурное" имя для девочки, которое станет популярным в 2024 году

23:08

59-летняя звезда "Друзей" назвала самую бесполезную бьюти-процедуру

22:59

"Денацифицировать" Украину: сотрудник ТЦК оправдывал оккупантов, за что поплатился

22:42

Тест на внимательность: найдете ли возлюбленного девушки на картинке за 20 секунд

22:23

Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

21:53

"Ее вовсе уберут из ЕС": Кочетков прокомментировал антиукраинскую позицию ВенгрииВидео

21:46

США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

21:31

Максим Галкин выехал из Израиля на Кипр

21:02

Реальная цель Путина: Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян

20:59

Под самым носом россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронтаВидео

20:45

Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

Реклама
20:17

Панические атаки и неистовая агрессия: Путин стал особо опасным - оппозиционер

20:07

Режиссер-воин Олег Сенцов получил ранение на фронте

19:58

В Перми от Путина спрятали гаражи и "лежачих полицейских"

19:47

500 боеголовок: Китай резко нарастил ядерное оружие за последний год - Пентагон

19:19

Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

19:16

"Я более чем возмущен": Шольц разозлился на Путина и вдребезги его раскритиковал

19:14

Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс

19:12

Ракеты Taurus для Украины: посол сообщил об окончательном решении Германии

19:10

Как появление ATACMS в Украине зажало россиян в рамкимнение

18:58

"Россияне попадают в ловушки ВСУ": полковник рассказал о ситуации на Купянском направлении

18:39

Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалоломВидео

18:32

Семья будет просить добавки: рецепт сэндвича со всего, что есть дома

18:17

В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и": Авраменко изрядно удивил объяснением

18:06

Все горит и дымится: ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов

18:01

УПЦ МП - эффективное оружие России по уничтожению нашей странымнение

17:53

Как удалить жирные пятна, которые не отстирываются: средства, которые творят чудеса

17:37

ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой: в РФ заныли из-за неудач под Авдеевкой

17:34

Субсидии пересчитают автоматически: в Пенсионном фонде сообщили кому повезет

17:08

У Пашиняна готовят "пощечину" Путину и поставили ультиматум пропаганде России

16:57

Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске

Реклама
16:57

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая выходит замуж

16:56

Сразу несколько направлений: в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута

16:30

Ракеты Taurus на 500 км для Украины: в Бундестаге "вызвали на ковер" Шольца

16:29

"Мир устал от украинской власти": эксперт - о том, что делать, чтобы США не уменьшили помощь

16:13

Самая большая потеря россиян: Путин принял новое решение после удара по Луганску

16:13

Какие на самом деле легкие курильщика: несложная информация удивят результатом

16:10

Недавно поженились, ему было 23, ей – 20: ракета РФ убила в Запорожье молодых супруговФото

16:05

Инна Мирошниченко приступила к усыновлению четвертого ребенка

16:00

РФ может готовить "жест доброй воли" в Крыму: партизаны рассказали о безумной панике

15:49

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой: ГУР подтверждает потери врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять