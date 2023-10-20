Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

Самый простой способ, как вернуть деньги за покупку в App Store через телефон, это воспользоваться сайтом компании Apple и правильно отправить заявку.

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Вы сможете проверить на практике, как долго Apple возвращает деньги за подписку – процесс занимает от 48 часов до 2 месяцев / Скриншот YouTube

Владельцам Iphone для полного доступа к функционалу приложений приходится оформлять платную подписку. Бывает, когда приложение больше нам не нужно, однако деньги списываются в рамках оформленного автоматического платежа. Поэтому возникает проблема, как отменить подписку на айфоне и вернуть деньги. Мы расскажем вам о простом способе, как это сделать.

Как быстро и просто отменить подписку на приложения с Iphone

Это достаточно легкий способ, который рекомендуется. Можно зайти и все сделать как с Iphone, так и при помощи iPad.

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Для начала вам нужно перейти на сайт reportaproblem.apple.com и войти в систему при помощи собственного Apple ID. Здесь можно ввести e-mail или номер телефона.

После этого нажмите на Я хочу – Оформить запрос на возмещение .

После этого выберите причину возврата денежных средств и нажмите Далее.

Выбирайте приложение, от которого хотите отписаться, и нажмите Отправить.

Деньги должны вернуться на вашу банковскую карту, которая указана в Apple ID.

Когда вернутся деньги от Apple после отписки от приложения

Когда вы оформили запрос, следует дождаться ответа от сервисного центра. Обычно это 1-2 недели, ответ придет на электронную почту. После того, как принято положительное решение, денежные средства поступают на счет владельца устройства.

Сроки возвращения средств зависят от способа оплаты подписки. Быстрее всего возврат денег происходит на счет в App Store – 48 часов. На банковскую карту средства приходят в течение 30 дней. А вот чтобы получить деньги на мобильный счет, придется подождать до двух месяцев.

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