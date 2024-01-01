Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

Главред расскажет, как долго можно хранить салат после праздника, чтобы не испортить свое самочувствие.

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Как хранить салат в холодильнике / коллаж: Главред, фото скриншот ТикТок

Новый год - традиционное время огромного множества разных салатов. Каждому знакомо утро первого января, когда после ночного веселья с радостью открываешь холодильник и видишь там ассорти уже готовых со вчера блюд. Однако иногда с количеством еды можно просчитаться и после застолья её остается достаточно много. Мы расскажем,как долго можно хранить салат, чтобы он не испортился и не навредил организму.

Как долго можно хранить салат в холодильнике

Для того, чтобы еда приносила только удовольствие и ни в коем случае не вред, стоит знать, как правильно её хранить. Любой салат может стоять на столе не более пяти часов, иначе он обветривается, сильно стекает и теряет вкусовые качества. При этом в холодильнике салат может храниться до суток. А точнее, 18 часов.

Как хранить салат в холодильнике

Сами по себе салаты - это скоропортящийся продукт, однако есть несколько правил, которые помогут продлить их жизнь. Лучше всего салаты хранить незаправленными, тогда их срок хранения значительно увеличивается.Также важно учитывать температуру, лучше всего хранить салаты при температуре от +2 до +6 градусов.

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Сколько дней можно есть салат оливье

Салат оливье многие годы остается самым популярным, о его хранении нужно знать всё в деталях. Например, если в салате есть консервированные овощи и вареные яйца, его срок хранения не должен превышать более 6 часов. А вот с птицей и копченостями можно хранить дольше - до 12 часов.

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