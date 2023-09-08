Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

"Натянутые" отношения со свекровью - довольно распространенная ситуация. Психолог дала совет, как с ней справиться.

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Как можно поставить свекровь на место / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

В семье не всегда всё бывает гладко, особенно часто - отношения с тещей или свекровью. Однако их всегда можно попытаться наладить.

А если вам интересно, как справляться со своими эмоциями, читайте наш материал: Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко.

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко рассказала, как правильно вести себя со свекровью и что делать, если она не может "угомониться".

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Как наладить отношения со свекровью - советы психолога Натальи Холоденко

Если вы стали задумываться над тем, как можно поставить свекровь на место, то, скорее всего - вы думаете "не в ту сторону". Психолог утверждает, что корень отношений между невесткой и свекровью практически всегда кроется в отношениях мужа и его мамы.

Наталья Холоденко утверждает, что изначально решат вопрос отношений со свекровью необходимо исключительно через мужа, поскольку это его мать.

В целом, мама мужа может быть активной только с его позволения.

Следственно - совет заключается в том, чтобы изначально говорить с мужем о том, как действия его матери влияют на вас.

Смотрите видео о том, как "разрешить" отношения со свекровью:

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