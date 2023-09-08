Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

В семье не всегда всё бывает гладко, особенно часто - отношения с тещей или свекровью. Однако их всегда можно попытаться наладить.
А если вам интересно, как справляться со своими эмоциями, читайте наш материал: Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко.
Известный в Украине психолог Наталья Холоденко рассказала, как правильно вести себя со свекровью и что делать, если она не может "угомониться".
Как наладить отношения со свекровью - советы психолога Натальи Холоденко
Если вы стали задумываться над тем, как можно поставить свекровь на место, то, скорее всего - вы думаете "не в ту сторону". Психолог утверждает, что корень отношений между невесткой и свекровью практически всегда кроется в отношениях мужа и его мамы.
Наталья Холоденко утверждает, что изначально решат вопрос отношений со свекровью необходимо исключительно через мужа, поскольку это его мать.
В целом, мама мужа может быть активной только с его позволения.
Следственно - совет заключается в том, чтобы изначально говорить с мужем о том, как действия его матери влияют на вас.
Смотрите видео о том, как "разрешить" отношения со свекровью:
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