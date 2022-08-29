Как очистить кастрюлю: способы 2022 года

Каждая хозяйка задается вопросом: как очистить кастрюлю снаружи в домашних условиях или как отмыть кастрюлю от жира?

Лучший способ содержать сковороду и кастрюлю в чистоте — это ухаживать за ней задолго до того, как начнется налипание. Для этого существует несколько советов.

1. Держите плиту в чистоте. Перед тем, как начать готовить, убедитесь, что на вашей варочной панели нет остатков пищи или жира — если она грязная, эти остатки могут попасть на дно кастрюли и быстро загрязнить ее.

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2. Хорошо смажьте маслом сковородку перед приготовлением. Чтобы внутренняя часть сковороды оставалась чистой, смажьте ее маслом перед приготовлением, чтобы создать антипригарную поверхность и предотвратить прилипание пищи к сковороде.

3. Мойте кастрюлю и сковородку сразу после приготовления. Если старые продукты или остатки пищи останутся внутри или снаружи сковороды долгое время после приготовления, их будет гораздо труднее удалить. Вместо этого мойте сковороду сразу после того, как она остынет, используя горячую воду и моющее средство для посуды. Подождите, пока сковорода остынет, прежде чем добавлять холодную воду для ее очистки, так как тепловой удар может деформировать форму горячей сковороды.

4. Тщательно вытрите полотенцем. Остаточная вода может оставить после себя пятна от жесткой воды или ржавчину, поэтому сразу после мытья сковороды вытрите ее чистым полотенцем из микрофибры или кухонным полотенцем. Вы можете использовать тряпку или бумажное полотенце, чтобы высушить чугунные сковороды и другую маслянистую посуду.

5. Хранить в чистом, сухом месте. Храните сковороду в сухом и чистом месте, например в шкафу. Храните кастрюли, которые вы часто используете, на перфорированной доске или вешалке, но не ставьте кастрюли и сковородки на плиту, где они могут быть забрызганы жиром и едой.

Как очистить кастрюлю внутри?

Существует множество различных способов очистки дна кастрюль — выберите тот, который подходит для материала вашей посуды. Прежде чем попробовать новый метод очистки, всегда проверяйте его на небольшом участке, прежде чем применять его ко всему дну, на случай, если этот метод приведет к обесцвечиванию или износу материала.

Вот четыре работающих метода, которые можно попробовать, чтобы точно знать, как отмыть кастрюлю от жира и содержать в чистоте ее дно.

1. Используйте пищевую соду для большинства типов сковородок и кастрюль.

Пищевая сода — это мягкий абразив, который хорошо работает с любым типом сковороды, включая сковороды из нержавеющей стали, чугунные сковороды, керамические сковороды и даже сковороды с антипригарным покрытием. (Будьте осторожны, чтобы пищевая сода не попала на антипригарную поверхность, так как она может повредить покрытие).

Чтобы очистить кастрюли этим методом, смешайте три части пищевой соды с одной частью теплой воды, чтобы получилась паста. Распределите пасту по дну формы и оставьте на десять-двадцать минут. Затем с помощью неабразивного скребка, зубной щетки или губки удалите пищевую соду, в идеале удаляя вместе с ней затвердевший жир. Чтобы усилить действие пищевой соды, добавьте в пасту немного средства для мытья посуды или добавьте немного белого уксуса во время чистки.

2. Попробуйте соль для чугуна и меди.

Соль — популярный метод очистки чугунных и медных сковородок, хотя он также работает и для посуды из нержавеющей стали. Поэтому вы больше не станете задаваться вопросом: как очистить кастрюлю из нержавейки в домашних условиях.

Для этого метода посыпьте дно кастрюли крупной солью, а затем с помощью губки с мягкой щетиной или скрубберной щетки втирайте соль в остатки пищи. Для более надежного чистящего средства добавьте в соль немного пищевой соды, а затем распылите сверху уксус, оставьте на десять минут, прежде чем начать чистить.

3. Используйте слабую кислоту для меди и нержавеющей стали.

Для сковород из меди, керамики или нержавеющей стали слабая кислота, такая как лимонный сок, сок лайма, белый уксус или даже томатная паста или кетчуп, может помочь разрушить стойкие и жирные пятна. Чтобы использовать кислоту для очистки пригоревшей сковороды, замочите дно сковороды в кислоте на десять минут. Затем используйте неабразивную чистящую губку, чтобы нанести кислоту на пятна и разрушить их.

4. Попробуйте коммерческие чистящие средства.

Есть много коммерческих чистящих средств, которые помогают очистить дно посуды. Если самодельные методы очистки не помогают избавиться от засохшего пригоревшего жира и грязи, найдите чистящее средство со щавелевой кислотой и следуйте инструкциям на упаковке. Не используйте стальную вату, чистящее средство для духовки и другие сильнодействующие средства, которые могут повредить сковороду.

Напомним, ранее Главред разбирался, как отмыть обои от чернил, копоти и других неприятных взгляду вещей.

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