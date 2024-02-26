Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва

Вспоминать только хорошее, игнорируя причины, по которым отношения закончились, может мешать двигаться вперед.

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Когда станет легче после расставания/ Коллаж Главред, фото freepik

Расставание - это непростой и часто болезненный процесс, который ставит перед нами множество вызовов. Это время глубоких эмоциональных переживаний, внутренних раздумий и, в конечном итоге, личностного роста. Каждый из нас переживает расставание по-своему, но существуют общие моменты и ощущения, которые многие находят узнаваемыми, пишет Oprah Daily.

Стадии расставания

Расставание - это не только конец отношений, но и начало нового этапа самопознания и восстановления. Психологи часто выделяют несколько стадий, через которые проходит человек, переживая разрыв:

Отрицание . В этот период человек не может поверить в произошедшее, надеется, что все еще можно исправить.

. В этот период человек не может поверить в произошедшее, надеется, что все еще можно исправить. Гнев . Этап, на котором осознание реальности приводит к чувству обиды, злости на партнера, себя или обстоятельства.

. Этап, на котором осознание реальности приводит к чувству обиды, злости на партнера, себя или обстоятельства. Торг . Стадия, на которой человек пытается найти способы вернуть все на круги своя, делает попытки переговоров или изменений в своем поведении.

. Стадия, на которой человек пытается найти способы вернуть все на круги своя, делает попытки переговоров или изменений в своем поведении. Депрессия . Период глубокой печали и осознания потери.

. Период глубокой печали и осознания потери. Принятие. Финальная стадия, когда человек принимает расставание как факт и начинает двигаться дальше.

Как пережить расставание

Переживание расставания - индивидуальный процесс, но существуют общие рекомендации, которые могут помочь:

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Позвольте себе грустить . Принятие своих чувств как естественной реакции на потерю поможет в их преодолении.

. Принятие своих чувств как естественной реакции на потерю поможет в их преодолении. Поддержка близких . Общение с друзьями и семьей поможет чувствовать себя менее одиноким.

. Общение с друзьями и семьей поможет чувствовать себя менее одиноким. Новые увлечения . Занятия, которые приносят удовольствие и отвлекают от негативных мыслей.

. Занятия, которые приносят удовольствие и отвлекают от негативных мыслей. Физическая активность . Спорт и активные прогулки способствуют выработке эндорфинов, улучшают настроение.

. Спорт и активные прогулки способствуют выработке эндорфинов, улучшают настроение. Профессиональная помощь. Психолог или терапевт может помочь справиться с трудностями и научить методам преодоления кризиса.

Как долго будет длиться боль от расставания

Продолжительность боли от расставания зависит от множества факторов, включая глубину привязанности, продолжительность отношений, обстоятельства разрыва и индивидуальные особенности личности. Для некоторых это может занять несколько недель, для других - месяцы или даже годы. Главное - дать себе время на восстановление и не торопить события.

Что не следует делать после расставания

Существует несколько действий и поведенческих моделей, которые могут усугубить состояние и затянуть процесс восстановления. Вот что лучше избегать:

Стремление сохранить тесный контакт . Пытаясь остаться "просто друзьями" или продолжая часто общаться, вы можете затягивать процесс заживления. Необходимо дать себе пространство и время, чтобы принять расставание.

. Пытаясь остаться "просто друзьями" или продолжая часто общаться, вы можете затягивать процесс заживления. Необходимо дать себе пространство и время, чтобы принять расставание. Следить за бывшим в социальных сетях . Это может вызвать дополнительную боль и ревность, а также создать ложное представление о том, как хорошо у них дела без вас.

. Это может вызвать дополнительную боль и ревность, а также создать ложное представление о том, как хорошо у них дела без вас. Употребление алкоголя и наркотиков для облегчения боли . Попытка "забыться" с помощью веществ может привести к зависимости и усугубить эмоциональное состояние.

. Попытка "забыться" с помощью веществ может привести к зависимости и усугубить эмоциональное состояние. Месть или попытки вызвать ревность . Действия, направленные на то, чтобы заставить бывшего партнера чувствовать себя плохо, лишь отражают вашу собственную боль и могут привести к дополнительным конфликтам и страданиям.

. Действия, направленные на то, чтобы заставить бывшего партнера чувствовать себя плохо, лишь отражают вашу собственную боль и могут привести к дополнительным конфликтам и страданиям. Идеализация прошлых отношений . Вспоминать только хорошее, игнорируя причины, по которым отношения закончились, может мешать двигаться вперед.

. Вспоминать только хорошее, игнорируя причины, по которым отношения закончились, может мешать двигаться вперед. Отказ от социальной жизни . Избегание общения и активностей, которые могут улучшить ваше настроение и предоставить поддержку, лишь усилит чувство одиночества.

. Избегание общения и активностей, которые могут улучшить ваше настроение и предоставить поддержку, лишь усилит чувство одиночества. Спешка в новые отношения . Вступление в новые отношения до полного восстановления после предыдущих может привести к повторению старых ошибок и созданию дополнительных эмоциональных проблем.

. Вступление в новые отношения до полного восстановления после предыдущих может привести к повторению старых ошибок и созданию дополнительных эмоциональных проблем. Самокритика и вина . Постоянное самобичевание за прошлые ошибки или за то, что расставание произошло, не приносит пользы и может подорвать вашу самооценку.

. Постоянное самобичевание за прошлые ошибки или за то, что расставание произошло, не приносит пользы и может подорвать вашу самооценку. Игнорирование своих эмоций . Отказ от признания своих чувств и необходимости в обработке переживаний может привести к их накоплению и возникновению проблем со здоровьем в будущем.

. Отказ от признания своих чувств и необходимости в обработке переживаний может привести к их накоплению и возникновению проблем со здоровьем в будущем. Постоянное переживание прошлых событий. Анализировать, что могло бы быть, если бы... - бесполезно и вредно. Это держит вас в прошлом и мешает двигаться вперед.

Фокусируясь на самоуходе и личностном росте, постепенно можно найти путь к восстановлению и открыть для себя новые горизонты счастья и удовлетворения.

Oprah Daily Американский ежемесячный журнал, основанный ведущей ток-шоу Опрой Уинфри и компанией Hearst Communications. В 2021 году Уинфри и Херст провели ребрендинг журнала под названием Oprah Daily. Впервые журнал был опубликован 19 апреля 2000 года. С момента основания журнала и до выпуска в сентябре 2020 года Опра появлялась на обложке каждого номера.

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