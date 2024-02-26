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Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва

Лидия Неплях
26 февраля 2024, 16:48
Вспоминать только хорошее, игнорируя причины, по которым отношения закончились, может мешать двигаться вперед.
Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва
Когда станет легче после расставания/ Коллаж Главред, фото freepik

Расставание - это непростой и часто болезненный процесс, который ставит перед нами множество вызовов. Это время глубоких эмоциональных переживаний, внутренних раздумий и, в конечном итоге, личностного роста. Каждый из нас переживает расставание по-своему, но существуют общие моменты и ощущения, которые многие находят узнаваемыми, пишет Oprah Daily.

Стадии расставания

Расставание - это не только конец отношений, но и начало нового этапа самопознания и восстановления. Психологи часто выделяют несколько стадий, через которые проходит человек, переживая разрыв:

  • Отрицание. В этот период человек не может поверить в произошедшее, надеется, что все еще можно исправить.
  • Гнев. Этап, на котором осознание реальности приводит к чувству обиды, злости на партнера, себя или обстоятельства.
  • Торг. Стадия, на которой человек пытается найти способы вернуть все на круги своя, делает попытки переговоров или изменений в своем поведении.
  • Депрессия. Период глубокой печали и осознания потери.
  • Принятие. Финальная стадия, когда человек принимает расставание как факт и начинает двигаться дальше.

Как пережить расставание

Переживание расставания - индивидуальный процесс, но существуют общие рекомендации, которые могут помочь:

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  • Позвольте себе грустить. Принятие своих чувств как естественной реакции на потерю поможет в их преодолении.
  • Поддержка близких. Общение с друзьями и семьей поможет чувствовать себя менее одиноким.
  • Новые увлечения. Занятия, которые приносят удовольствие и отвлекают от негативных мыслей.
  • Физическая активность. Спорт и активные прогулки способствуют выработке эндорфинов, улучшают настроение.
  • Профессиональная помощь. Психолог или терапевт может помочь справиться с трудностями и научить методам преодоления кризиса.

Как долго будет длиться боль от расставания

Продолжительность боли от расставания зависит от множества факторов, включая глубину привязанности, продолжительность отношений, обстоятельства разрыва и индивидуальные особенности личности. Для некоторых это может занять несколько недель, для других - месяцы или даже годы. Главное - дать себе время на восстановление и не торопить события.

Что не следует делать после расставания

Существует несколько действий и поведенческих моделей, которые могут усугубить состояние и затянуть процесс восстановления. Вот что лучше избегать:

  • Стремление сохранить тесный контакт. Пытаясь остаться "просто друзьями" или продолжая часто общаться, вы можете затягивать процесс заживления. Необходимо дать себе пространство и время, чтобы принять расставание.
  • Следить за бывшим в социальных сетях. Это может вызвать дополнительную боль и ревность, а также создать ложное представление о том, как хорошо у них дела без вас.
  • Употребление алкоголя и наркотиков для облегчения боли. Попытка "забыться" с помощью веществ может привести к зависимости и усугубить эмоциональное состояние.
  • Месть или попытки вызвать ревность. Действия, направленные на то, чтобы заставить бывшего партнера чувствовать себя плохо, лишь отражают вашу собственную боль и могут привести к дополнительным конфликтам и страданиям.
  • Идеализация прошлых отношений. Вспоминать только хорошее, игнорируя причины, по которым отношения закончились, может мешать двигаться вперед.
  • Отказ от социальной жизни. Избегание общения и активностей, которые могут улучшить ваше настроение и предоставить поддержку, лишь усилит чувство одиночества.
  • Спешка в новые отношения. Вступление в новые отношения до полного восстановления после предыдущих может привести к повторению старых ошибок и созданию дополнительных эмоциональных проблем.
  • Самокритика и вина. Постоянное самобичевание за прошлые ошибки или за то, что расставание произошло, не приносит пользы и может подорвать вашу самооценку.
  • Игнорирование своих эмоций. Отказ от признания своих чувств и необходимости в обработке переживаний может привести к их накоплению и возникновению проблем со здоровьем в будущем.
  • Постоянное переживание прошлых событий. Анализировать, что могло бы быть, если бы... - бесполезно и вредно. Это держит вас в прошлом и мешает двигаться вперед.

Фокусируясь на самоуходе и личностном росте, постепенно можно найти путь к восстановлению и открыть для себя новые горизонты счастья и удовлетворения.

Oprah Daily

Американский ежемесячный журнал, основанный ведущей ток-шоу Опрой Уинфри и компанией Hearst Communications. В 2021 году Уинфри и Херст провели ребрендинг журнала под названием Oprah Daily. Впервые журнал был опубликован 19 апреля 2000 года. С момента основания журнала и до выпуска в сентябре 2020 года Опра появлялась на обложке каждого номера.

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