Как пить виски с колой: что добавить, чтобы было вкусно

Классический коктейль легко приготовить дома, легко пить, и он всегда есть в любом баре.

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Как правильно смешивать виски с колой / Коллаж Главред, фото Pixabay

Как пить виски, чтобы было вкусно? Наверняка каждый искал подходящий рецепт, чтобы наслаждаться крепким напитком, особенно в холодное время года.

Карамельные ноты колы и копченый привкус виски - одно из самых удачных сочетаний. Этот коктейль легко приготовить и ингредиенты для него, как правило, есть в каждом холодильнике.

Как правильно смешивать виски с колой?

50 мл виски

100 мл колы

20 мл сока лимона или лайма

лед или камни

Как приготовить идеальный коктейль виски и колой?

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Согласно классической алкогольной литературе, соотношение виски и колы 1 к 2 приемлемо, но, честно говоря, было бы лучше уменьшить до 70-80 мл колы на 50 мл виски, чтобы коктейль оставался чистым и свежим.

Наполните стакан льдом, налейте сок лимона, виски и залейте колой. Вставьте в стакан соломинку и украсьте ломтиком апельсина. Как пить виски, чтобы было вкусно? К слову, профессионалы рекомендуют добавить немного биттера Кардамон.

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