Как пить виски с колой: что добавить, чтобы было вкусно

Как пить виски, чтобы было вкусно? Наверняка каждый искал подходящий рецепт, чтобы наслаждаться крепким напитком, особенно в холодное время года.
Карамельные ноты колы и копченый привкус виски - одно из самых удачных сочетаний. Этот коктейль легко приготовить и ингредиенты для него, как правило, есть в каждом холодильнике.
Как правильно смешивать виски с колой?
- 50 мл виски
- 100 мл колы
- 20 мл сока лимона или лайма
- лед или камни
Как приготовить идеальный коктейль виски и колой?
Согласно классической алкогольной литературе, соотношение виски и колы 1 к 2 приемлемо, но, честно говоря, было бы лучше уменьшить до 70-80 мл колы на 50 мл виски, чтобы коктейль оставался чистым и свежим.
Наполните стакан льдом, налейте сок лимона, виски и залейте колой. Вставьте в стакан соломинку и украсьте ломтиком апельсина. Как пить виски, чтобы было вкусно? К слову, профессионалы рекомендуют добавить немного биттера Кардамон.
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