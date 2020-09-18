Как почистить серебро: простые способы

Как своими руками удалить потускнение и вернуть блеск вашим серебряным украшениям/Pixabay

В отличие от вытирания столешниц или уборки полов пылесосом, чистка ваших украшений, особенно тех серебряных предметов, которые так легко тускнеют, скорее всего, не входит в число основных задач вашего списка дел. Несмотря на простоту выполнения, этот пункт по уборке, которым часто пренебрегают, можно легко отложить, потому что серебряные украшения, которые мы носим каждый день, не всегда так быстро тускнеют. Эти часто изнашиваемые детали обычно нужно лишь время от времени полировать.

Но есть еще другие серебряные украшения, которые лежат в коробках или на подносах, темнеют от воздействия и неиспользования, и могут нуждаться в более тщательной очистке.

Главред собрал простые способы, как своими руками удалить потускнение и вернуть блеск вашим серебряным украшениям.

Как почистить серебряные украшения простым способом

Серебро - мягкий блестящий металл, поэтому бережная чистка является ключевым моментом. Смесь теплой воды и мягкого мыла для мытья посуды или даже детского шампуня обычно помогает очистить повседневные украшения. Этот метод также подходит для чистки золотых украшений.

Добавьте несколько капель жидкого мыла для посуды в теплую воду. Смешивайте до образования пузырьков.

Замочите украшения в растворе на 5-10 минут.

Для очистки щелей используйте щетку с мягкой щетиной, например зубную щетку.

Сполосните украшения в теплой воде.

Чтобы просушить, аккуратно протрите украшения серебряной тканью или полотенцем из микрофибры. Важно: не используйте бумажные полотенца, так как они могут поцарапать серебро.

Ювелирные изделия из серебра с бриллиантами или другими драгоценными камнями часто можно мыть водой с мылом. Тем не менее, подумайте о том, чтобы поговорить с ювелиром, прежде чем чистить ценные вещи, или поручите профессиональную чистку изделия на всякий случай.

Как чистить ювелирные изделия из стерлингового серебра

Серебряные украшения в вашей шкатулке, скорее всего, сделаны из стерлингового серебра, а не из чистого серебра. Стерлинговое серебро обычно содержит около 7,5% меди, что делает его более прочным, чем чистое серебро 99,9% (что бывает редко), но также с большей вероятностью потускнеет. (Медь является основной причиной потускнения ювелирных изделий из стерлингового серебра.)

Если мыло и вода не помогают, вы можете попробовать другие методы самостоятельной очистки серебра, в которых используются обычные кладовые и предметы домашнего обихода, включая пищевую соду, лимонный сок, оливковое масло, белый уксус, соль и зубную пасту.

Приготовьте пасту из пищевой соды

Смешайте две части пищевой соды с одной частью воды, чтобы получилась паста, затем аккуратно нанесите смесь на украшения. Промойте и высушите мягкой тканью или полотенцем из микрофибры. Вы также можете использовать тот же метод с кукурузным крахмалом. Просто дайте пасте полностью высохнуть, чтобы удалить налет.

Смешайте лимон и оливковое масло

Смешайте 1/2 стакана лимонного сока и 1 чайную ложку оливкового масла в растворе. Смочите в растворе чистую ткань и аккуратно протрите серебро, пока оно не засияет. Промыть и высушить.

Смешайте уксус и пищевую соду

Смешайте 1/2 стакана белого уксуса и 2 столовые ложки пищевой соды, затем позвольте вашим серебряным украшениям впитаться в смесь в течение двух-трех часов перед ополаскиванием и полировкой.

Попробуйте зубную пасту

Небольшое количество разбавленной зубной пасты и щетка с мягкой щетиной могут творить чудеса при чистке ювелирных изделий из стерлингового серебра. Просто убедитесь, что зубная паста не является отбеливающей формулой, и не используйте этот метод ни для чего, покрытого серебром.

Как почистить серебряные кольца

Серебро лучше всего сохраняет свой блеск при частом ношении, поэтому повседневные серебряные кольца, как правило, сохраняют определенный уровень ежедневного сияния. Но кольца, которые были отложены на долгое время (или хранились неправильно), могут потребовать особого ухода.

Если мыла и воды недостаточно, вы можете использовать чистую зубную щетку, чтобы очистить любые детали, которые остались потускневшими. Описанные выше способы своими руками также подходят для чистки серебряных колец.

Лучший способ чистки серебряных колец будет зависеть от других материалов в изделии, таких как бирюза, жемчуг и другие драгоценные камни или драгоценные металлы. Они могут быть повреждены определенными методами очистки. Например, уксус может повредить пористые камни, а пищевая сода поцарапать мягкие металлы. Опять же, если кольцо дорогое, перед чисткой проконсультируйтесь со специалистом.

Как чистить серебряные цепочки

Серебряные цепочки на ожерельях и браслетах могут легко потускнеть от контакта с лосьонами, духами и потом, и эти деликатные украшения часто требуют особого ухода. К счастью, вы можете использовать тот же метод, что и для чистки серебряных столовых приборов для цепей.

Потускнение на серебре часто связано с сульфидом серебра, который образуется при соединении атомов серы с серебром. В этом методе очистки используется алюминиевая фольга, которая отводит атомы серы от серебра и заставляет изделие сверкать. Учтите, что эта стратегия эффективна, но может иметь неприятный запах.

Выстелите всю поверхность большой миски или сковороды алюминиевой фольгой. Заполните кастрюлю кипятком. Добавьте в воду 1/4 стакана пищевой соды и 2 чайные ложки кошерной соли и перемешайте. Сформируются пузыри. Поместите серебряные украшения в раствор и аккуратно перемешайте, стараясь не ударить кусочки вместе или о стенки сковороды. Оставьте на 5 минут. Удалите и тщательно вытрите мягкой тканью.

Как предотвратить потускнение серебристых украшений

Ключ к созданию серебряных украшений без потускнения - профилактика. Хотя полностью защитить серебро от воздуха, тепла или влаги невозможно, вы можете сделать все возможное, чтобы ограничить его воздействие.

Во-первых, все серебряные украшения следует правильно хранить в мягких антикоррозионных пакетах в прохладном темном месте. Чем ниже влажность, тем лучше. Некоторые люди добавляют в пакеты мел, пачку древесного угля или даже силикагель, чтобы удалить влагу. Избыточная влажность также является причиной того, что оставлять украшения в ванной - не лучшая идея. Снимайте кольца, серьги и другие серебряные украшения перед душем, купанием или мытьем посуды и не забудьте надеть украшения в последнюю очередь, когда все ваши духи и лосьоны успеют впитаться.

Еще один удивительный способ предотвратить потускнение - просто надеть серебро. Ежедневное трение жизни действительно творит чудеса, заставляя серебро сиять.