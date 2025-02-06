Как правильно хвалить ребенка: психологи назвали типичные ошибки взрослых

Психологи рекомендуют задавать уточняющие вопросы, чтобы показать ребенку, что ваша похвала искренна.

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Как правильно хвалить ребенка / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот с Youtub-канала

Вы узнаете:

Как помочь ребенку обрести уверенность в себе

Конкретная похвала помогает детям развивать внутреннюю эффективность

Детей очень важно хвалить за их успехи, однако очень большое значение имеет форма похвалы. Детский психолог Бекки Кеннеди назвала короткую и казалось бы позитивную фразу-реакцию родителей на детские успехи, которая может помешать ребенку вырасти уверенным и успешным человеком. Об этом пишет CNBC.

Детский психолог Наталья Барложецкая в своем Youtub-канале также рассказала, как правильно хвалить и критиковать ребенка.

"Ваш ребенок получает хорошую оценку на тесте. "Молодец!" - отвечаете вы. Сценарий кажется довольно простым - но эти два слова могут обернуться против вас. Если вы не добавите более конкретную форму похвалы в конце, "молодец" может стать "концом разговора", - сказала Кеннеди.

Она рекомендует всегда задавать уточняющие вопросы, чтобы показать ребенку, что ваша похвала искренна, и подчеркивать позитивное поведение, которое вы хотите, чтобы он развивал.

Как объяснила Кеннеди, идея состоит в том, чтобы помочь ребенку обрести уверенность и не дать полагаться на внешнее подтверждение, помогая ему стать более успешным в дальнейшей жизни.

В целом, фраза "молодец" сама по себе не вредна, сказала Кеннеди. Но если ваш ребенок школьного возраста приносит домой научную работу, которой он гордится, то, задавая конкретные вопросы и проявляя искренний интерес, вы, скорее всего, укрепите его уверенность в себе, отметила она.

Ранее психолог и автор Ализа Прессман говорила, что конкретная похвала помогает детям развивать внутреннюю эффективность, а это значит, что они будут верить в свои собственные способности и с большей вероятностью будут бросать вызов себе в достижении своих целей.

"Когда мы говорим "Молодец!", это должно быть искренне и конкретно. Говорите детям, когда вы признаете их реальные усилия, настойчивость, креативность, независимость и компетентность", - написала Прессман.

Детский психолог Наталья Барложецкая также рассказала, как правильно хвалить и критиковать ребенка.

По ее словам, взрослый, высказывая свое мнение ребенку, должен начинать говорить с местоимений "Я" или "Мне". Например, ваш ребенок нарисовал рисунок, принес его вам и гордо ждет вашей реакции. Мы обычно говорим в таких случаях: "Ах, какой цветочек!", "Ах, как ты красиво нарисовал!". По мнению психолога, это все оценочные суждения, и цветочек, нарисованный ребенком, скорее всего, не гениальный. Ребенок может бесконечно долго приносить вам рисунки, ожидая того самого: "Молодец!" Как подтверждение собственной гениальности.

Психолог советует говорить ребенку по-другому: "Я так рад, что ты подарил мне свой рисунок! Спасибо тебе. Мне кажется, этот цветок похож на тот, который мы с тобой видели вчера в поле". В этом случае, вы будете проявлять честность и благодарность по отношению к ребенку.

Смотрите видео о том, как правильно хвалить и критиковать ребенка:

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