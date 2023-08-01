Как убрать пестициды из покупных фруктов: девушка показала простой способ

В Instagram набирает популярности ролик, на котором девушка показала, как убрать пестициды из покупных фруктов.
Популярная блогер Николь Жак, у которой более 450 000 подписчиков, дает краткие советы о том, как сохранить определенные фрукты свежими и свободными от пестицидов с помощью этого лайфхака.
Николь начинает с того, что советует зрителей положить фрукты в миску с водой, а затем насыпать в них пищевую соду, чтобы они пропитались.
Далее она объясняет, что пестициды "на самом деле представляют собой кислоту с поверхностно-активным веществом". По ее словам, пищевая сода помогает удалить поверхностно-активное вещество.
Этот лайфхак помогает избавиться от пестицидов, часто встречающихся на фруктах, сохраняя при этом их красоту и свежесть продуктов, говорит Николь.
"Посмотрите на все эти пестициды и грязь, которые были удалены", — говорит девушка после завершения процесса.
Смотрите видео о том, как убрать пестициды из покупных фруктов:
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