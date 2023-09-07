Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

Главред расскажет, почему нельзя заваривать чай несколько раз.

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Какой чай нельзя заваривать второй раз / коллаж: Главред, фото: скриншот

Чай - довольно популярный напиток среди большого количества людей, однако мало кто знает, что его не всегда можно заваривать несколько раз. Мы расскажем, почему нельзя заваривать чай несколько раз.

Сколько раз можно заваривать зеленый чай

Зеленый чай - один из немногих, который можно заваривать больше одного раза вне зависимости от его вида. Этот вид чая можно завариват столько раз, сколько устраивает вкус и цвет. Однако важно каждый раз увеличивать время его заваривания.

Сколько раз можно заваривать черный чай

Черный чай в отличие от зеленого не предназначен для повторного заваривания. Этот вид чая с первого раза отдает все антиоксиданты и полезные микроэлементы, а затем становится непригодным к употреблению.

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Какой чай нельзя заваривать второй раз

Также повторно заваривать не стоит чай в пакетиках. Всё дело совсем не в том, что этот чай теряет свои вкусовые качества, хотя и это тоже. Гораздо важнее то, что в среде уже заваренного чайного пакетика достаточно быстро начинается процесс окисления и размножения бактерий и грибков.

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