Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

Эта хитрая загадка вызывает полное недоумение, ведь нужно выяснить, какая из двух женщин - настоящая мама мальчика. Сможете ли вы решить ее за семь секунд?

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Чтобы решить эту головоломку , вам понадобится хорошее дедуктивное мышление / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Все знают, насколько важно поддерживать здоровье не только тела, но и мозга. Один из лучших способов дать разуму тренировку — решать каверзные головоломки, которые заставляют мыслить нестандартно. Немного потренировавшись, вы сможете научить свой мозг решать сложные задачи в кратчайшие сроки.

Если вы готовы принять вызов, почему бы не попробовать разобраться с этой очень сложной головоломкой?

Кто настоящая мама ребенка? / mirror.co.uk

Посмотрите на картинку, на ней изображены две женщины и мальчик. Вам предстоит выяснить, кто из них - настоящая мама ребенка.

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Время на решение загадки ограничено - у вас есть менее семи секунд.

На первый взгляд может показаться, что между двумя женщинами нет ничего такого, что сразу бросалось бы в глаза. По идее любая из них может быть мамой мальчика.

Однако если вы присмотритесь повнимательнее, то заметите, что есть несколько деталей, которые делают очевидным, кто на самом деле мать.

Правильный ответ: мама мальчика — женщина, сидящая слева на фотографии. Есть несколько подсказок, которые указывают на правильный ответ. Например, тот факт, что их цвет волос совпадает. Кроме того, мальчик смотрит на нее, играя со своими игрушками, что говорит о том, что он чувствует себя с ней комфортно, а она - не незнакомка.

Кроме того, женщина наклоняется вперед в кресле к ребенку, что отражает естественное желание мамы защитить своего малыша. В то же время другая женщина расслабленно сидит в кресле.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Удалось ли вам разгадать загадку менее чем за семь секунд?

Если эта головоломка показалась вам слишком простой, почему бы не попробовать решить другую задачу. На этой головоломке вы увидите четырех человек, которые отдыхают в сельской местности. Есть шезлонги, жилой фургон, гамак, стол для пикника и множество деревьев. Но сможете ли вы найти на изображении спрятанного снеговика?

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