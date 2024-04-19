УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Головоломка на проверку IQ: нужно найти снеговика за 12 секунд

Анна Ярославская
19 апреля 2024, 01:35
Эта, казалось бы, простая головоломка заставит задуматься над ответом на вопрос, где находится снеговик.
Головоломка
Нужно найти снеговика за 12 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Поиск скрытых объектов в головоломках или оптических иллюзиях — отличный способ заставить мозг хорошо работать. Если вы готовы проверить свои способности, то пришло время бросить себе новый вызов.

Итак, представьте, что вы сидите у костра, в окружении природы и отдыхаете в гамаке, решая новую веселую головоломку на тему кемпинга.

Посмотрите на картинку. На ней вы увидите четырех человек, которые отдыхают в сельской местности. Есть шезлонги, жилой фургон, гамак, стол для пикника и множество деревьев.

видео дня

Но сможете ли вы найти на изображении спрятанного снеговика?

Головоломка
Только 2% людей смогут обнаружить на этом изображении спрятанного снеговика за 12 секунд / mirror.co.uk

Хотя задача может показаться легкой, она сложнее, чем вы думали. Чтобы разгадать головоломку в установленный срок, нужно иметь острое зрение и хорошую фокусировку.

Хотите действительно сложную головоломку? Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

Если решить головоломку все еще не получается, правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Решать головоломки каждый день действительно важно для поддержания здоровья мозга. Причем тренировать разум так же важно, как тело. Обычно мастера разгадывания способны мыслить нестандартно. Готовы ли вы проверить свои способности еще раз? Посмотрите внимательно на картинку. Все, что вам нужно сделать, это обнаружить шестерых животных.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:47 Украина
Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

22:53 Украина
Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:39 Мир
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина 43745

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя 9690

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие 9257

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой 8296

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

Последние новости

03:03

СБУ сообщила о заочном подозрении певцу-предателю из Киева

02:32

Мужчина назвал 6 опасных предметов, которые категорически нельзя пылесоситьВидео

02:05

Крымский мост мог остаться без защиты: новые подробности удара по Джанкою

01:35

Головоломка на проверку IQ: нужно найти снеговика за 12 секунд

00:12

Потап на видео полил свою лысину молоком ради Насти Каменских

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
18 апреля, четверг
23:50

Женщина показала трюк с подводкой, который поможет выглядеть моложеВидео

23:47

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:14

РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг

22:53

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

Реклама
22:30

Анонсированное на май наступление РФ уже началось: враг определил два направления

22:17

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

21:39

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:36

70-метровое пламя плавит асфальт: в Харьковской области произошел мощный взрывВидео

21:27

Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушкаФото

20:51

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

20:21

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

20:14

Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

19:40

Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

19:21

Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас

19:16

Александр Фильчаков в Риме: в центре внимания - защита Украины от атак РФ и борьба с преступностью во время войны актуально

Реклама
19:15

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощьмнение

19:14

НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть

19:09

Заморозки со снегом и дождем: в Украине свирепствует мощный циклон

18:13

Начнется "черная полоса": какую обувь нельзя обувать 19 апреля - приметы

18:08

F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки

18:02

"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

17:51

Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

17:50

Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

17:49

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

17:33

Опозорил на всю Россию: певицу Валерию подставил друг прямо на юбилее

17:16

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в ДжанкоеВидео

17:14

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

17:03

Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

16:41

Когда разыскиваемого Свинарчука задержат, он будет свидетельствовать в отношении Порошенко - эксперт

16:41

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:28

РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

16:26

Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

16:21

Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

16:21

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУФото

16:10

С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

Реклама
15:58

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15:54

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

15:31

У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

15:24

Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

15:23

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ

14:53

Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответомВидео

14:53

Сон плюс пять лет, вино плюс один: какие привычки добавляют года жизни

14:45

Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

14:43

"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещейВидео

14:32

Сергей Стерненко. Джонсон переобулся относительно помощи УкраинеВидеоблоги

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять